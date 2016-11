Filmskaperen sier hun vil bruke den nye rollen til å løfte frem kvinnenes stemmer.

Mandag denne uken ble Deeyah Khan offisielt tildelt tittelen Goodwill-ambassadør for UNESCO. De skriver på sine nettsider at hun tildeles tittelen for sitt arbeid med å gjøre kunst til et universelt språk og en kraft for utvikling, dialog og sosial forståelse.

Khan skrev kort tid senere på sin Facebook-profil at hun tror på at kunst, i all dens form, kan binde oss sammen.

«Som datter av immigranter til Norge føles det enda mer meningsfylt å representere mitt land på denne internasjonale plattformen», skriver hun.

– Ekstremt takknemlig for denne plattformen



I en e-post til VG skriver filmskaperen at hun svarte ja med en gang UNESCO spurte henne.

– Dette er et av de stolteste øyeblikkene i mitt liv, å være norsk og få representere Norge på en global scene som dette, er en enorm glede og et privilegium, sier hun og legger til:

– Jeg er beæret og ydmyk for å ha blitt valgt av UNESCO og jeg beundrer flere av dem som har vært ambassadører før meg.

På UNESCOs hjemmesider står det at en goodwill-ambassadør er en som sprer deres idealer gjennom ambassadørens navn og berømmelse. De som får denne tittelen er de som har et anerkjent talent, og som viser et sterkt engasjement rundt UNESCOs mål og prinsipper.

I tillegg har de vist evne til å nå ut til store folkemengder med deres budskap, skriver UNESCO. Khan følger i fotsporene til blant annet Forest Whittikar, Nelson Mandela, og Christiane Amanpour – mennesker hun ser opp til.

– Å bli invitert til å bli med på samme liste av ambassadører som disse menneskene, som inspirerer meg, er virkelig en stor ære. Jeg er ydmyk og overveldet, og ekstremt takknemlig for denne plattformen.

Amanpour fikk tittelen i fjor, for sitt engajsement for fri, selvstendig og mangfoldig media. Nelson Mandela fikk den allerede i 2005 for sin «utmerkede» ledelse og kamp mot apartheid.

Respekt for menneskerettigheter og frihet

Filmskaperen vil først og fremst bruke plattformen til å fremme kunstnerisk frihet og kreativitet.

– Alt jeg vil gjøre er underbygget av min forpliktelse til å bringe bevissthet og respekt til menneskerettigheter, fundamental frihet til alle og fremme kreativ frihet, forteller hun og legger til:

– I tillegg til å promotere kunst som et universelt språk og en kraft til utvikling, dialog og sosial forståelse. Hovedsakelig å vise marginaliserte stemmer på den måten jeg kan, særlig kvinners stemmer.

Regjeringen har lagt ut en pressemelding på sine nettsider, hvor kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gratulerte Khan med utnevnelsen.

− Deeyah Khan er en klar og tydelig stemme på et krevende og ytterst aktuelt tema, og jeg er overbevist om at hun vil gjøre en fremragende jobb som FN goodwillambassadør, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Viktig rollemodell

Brende sa at Khan allerede er en viktig rollemodell, og en inspirerende stemme for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

– Utenriksdepartementet har hatt gleden av å samarbeide med henne gjennom flere år for å styrke kunstnerisk ytringsfrihet og særlig kvinnelige kunstneres rett til frie ytringer, sa utenriksminister Børge Brende.

Khan slo først igjennom som musikeren Deepika på 90-tallet. Som 17-åring flyttet hun til London etter at hun mottok mange trusler.

– Til slutt kunne ikke foreldrene mine beskytte meg lenger, sa hun til VG i 2015.

I 2013 fikk hun Emmy for sin film «Banaz: A love story», og i år ble hun nominert til dokumentarfilmens Oscar for «Jihad». Hun startet selskapet Fuuse som har som mål å skape forståelse gjennom å bringe frem historier som ikke alltid får plass i media, skriver de på sin nettside.