Debbie Reynolds sønn: – Hun døde for å være med Carrie

Todd Fisher (58) mistet søsteren og moren med en dags mellomrom. Nå har han snakket ut om tapet i et TV-program.

Fisher har blitt intervjuet i TV-programmet 20/20 på ABC hvor han har blitt intervjuet om den siste uken, hvor han først mistet søsteren Carrie Fisher (60), og døgnet etterpå moren Debbie Reynolds (84).

Fisher satt selv sammen med moren de siste timene.

– Hun døde ikke av et knust hjerte. Hun forlot oss for å være med Carrie, sier Todd Fisher ifølge People.com.

– Hun satt ikke utrøstelig, ikke i det hele tatt. Hun uttrykte sin kjærlighet for henne og sa hun ikke fikk sett Carrie da hun kom hjem fra London.

Carrie Fisher ble rammet av et massivt hjerteinfarkt på et fly fra London til Los Angeles. Todd Fisher forklarte i intervjuet hva moren sa om Carries bortgang.

– Hun sa hun virkelig ønsket å være med Carrie. Med de ordene. Og et kvarter etter den samtalen mistet hun bevisstheten, og innen en halvtime var hun mer eller mindre borte, forklarer Todd Fisher.

Han satt ved sin mors side da hun gikk bort, og han sier det så ut som om hun bare lukket øynene for å sove.

Fisher sier de etterlatte er sønderknuste, men at de er glade for at Carrie og moren nå er sammen.

– Det er vakkert. Det er forferdelig. Det er magisk at de er sammen, det er ubeskrivelig, sier han og bekrefter opplysningene om at de to vil få en felles begravelse. Carrie Fisher og Debbie Reynolds vil bli begravet ved Forest Lawn Memorial Park.