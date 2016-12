Skuespillerlegenden Debbie Reynolds er død, dagen etter at datteren Carrie Fisher døde.

Den 84 år gamle skuespilleren, som blant annet er kjent for rollen i filmmusikalen «Singin' in the rain», ble ifølge kjendisnettstedet TMZ kjørt til sykehus med et mulig slag onsdag.

En talsperson for brannvesenet i Los Angeles sier at de rykket ut til boligen til Reynolds sønn, Todd Fisher, like etter klokka 13 onsdag.

Tirsdag mistet Debbie Reynolds datteren Carrie Fisher da hun døde etter et hjerteinfarkt.

Kjendisnettstedet skriver at Reynolds var på besøk hos sønnen Todd Fisher i Beverly Hills da det ble ringt inn en nødsamtale.

Tirsdag takket den tidligere skuespilleren Reynolds for støtten hun har fått etter datterens bortgang.

– Takk til alle som har omfavnet min elskede og fantastiske datters talent. Jeg er takknemlig for tankene og bønnene deres som hjelper henne til sitt neste stopp. Kjærlig hilsen Carries mor, skrev Reynolds.

Debbie Reynolds ble nominert som beste kvinnelige skuespiller i 1965 for filmen

«The Unsinkable Molly Brown». Hun debuterte på filmlerretet allerede i 1948 med filmen «June Bride», det samme året som hun vant en skjønnhetskonkurranse i Burbank.

MOR OG DATTER: Debbie Reynolds sammen med Carrie Fisher i 2003. Foto: Jill Connellly , AP

Hun har vært aktiv helt til det siste, og så sent som i 2013 spilte hun i filmen om Liberace, «Behind The Candelabra» med Michael Douglas og Matt Damon.

Hun fikk en Emmy-nominasjon for rollen som Grace Adlers mor i TV-serien «Will and Grace» i 2000.

FØDT INN I HOLLYWOOD-ARISTOKRATIET: Eddie Fisher og Debbie Reynolds poserer sammen for første gang med datteren Carrie i januar 1957. Foto: , AP

Hun var gift tre ganger, det første ekteskapet med sangeren Eddie Fisher. Sammen fikk de datteren Carrie Fisher, som døde i går, og sønnen Todd som hun altså var sammen med i dag da hun ble hentet av en ambulanse.