Cumberbatch til VG: – Kona er min superhelt

LONDON (VG) Benedict Cumberbatch (40) hadde maratondager med knallhard trening, forberedelser til superheltfilmen Doctor Strange på dagtid og Hamlet i tre timer på scenen om kvelden. Så var det hjem til kona og sin nyfødte sønn.

40-åringen fra London er britenes aller heteste eksport for tiden. Han følges overalt av fansen, som selv kaller seg «Cumberbitches», og han går fra den ene store rollen i Hollywood til den andre.

Han er klassisk skolert, og har hele tiden stått på teaterscenen etter det voldsomme gjennombruddet med BBC-serien «Sherlock». VG møter ham i London i forbindelse med superheltfilmen «Doctor Strange», og i den møter vi en ganske muskuløs utgave av Cumberbatch. Er det kjedelig eller gøy å trene seg opp, vil VG vite.

– Jeg elsket det! Innspillingen skjedde i en svært hektisk periode i mitt liv. Jeg trente kung fu, jeg hadde manusmøter og møter med de andre skuespillerne om morgenen, jeg lærte meg «tutting», en ganske komplisert dans, sier skuespilleren.

Han snakker lavt, men intenst, på inn- og utpust, og fortsetter:

– På kvelden spilte jeg «Hamlet» i tre timer, for så å kjøre hjem i London-trafikken til et nyfødt barn.

Cumberbatch er gift med operaregissøren Sophie Hunter, og sammen fikk de sitt første barn i juni i fjor. Forrige uke ble det kjent at paret venter nummer to. Den elleville jobb- og småbarnsperioden trengte en trent mann, forteller Cumberbatch.

– Jeg måtte være trent, rett og slett for å holde helsen med et slikt program. Det var slik i seks måneder. I tillegg drev jeg med yoga for å holde kroppen fleksibel.

Film utenom det vanlige

ANNERLEDES SUPERHELT: Benedict Cumberbatch i rollen som den arrogante Doctor Strange. Foto: Marvel

«Doctor Strange» er en superheltfilm utenom det vanlige, med langt flere overnaturlige og spirituelle aspekter og langt færre storbyer som jevnes med jorden. Cumberbatch spiller en svært arrogant nevrokirurg som etter en grusom bilulykke ikke lenger kan bruke hendene sine. Når vanlig skolemedisin ikke kan hjelpe oppsøker han den mystiske enklaven Kamar-Taj for helbredelse. Men enklaven er ikke bare et sted for å finne ro og helbred, det er også sentrumet for en kamp mellom mørke krefter som truer med å utrydde vår eksistens.

Mange «Sherlock»-fans vil nok se noen likheter mellom de to karakterene, smarte og arrogante som de er. Cumberbatch selv er ikke uenig, men er nøye på å skille de to.

Arbeidsnarkomane

ALLSIDIG: Benedict Cumberbatch slo igjennom som Sherlock Holmes i BBC-serien, men står fremdeles på teaterscenen innimellom. Foto: Joel Ryan , AP

– Begge sliter med arbeidsnarkomani som gjør at de ikke slipper inn omverdenen. Men Doctor Strange har et sexliv, han er ganske sjarmerende selv om han er egosentrisk. Og så har han amerikansk aksent, han går annerledes og er større og sterkere på en mer konvensjonell måte.

Cumberbatch er selv buddhist, og har et tidligere opphold bak seg i et tibetansk munkekloster. Han ble kjent med buddhismen da han reiste til India og lærte engelsk til munker i et kloster. Han praktiserer meditasjon og «mindfulness»

– Som et redskap til å forhåpentligvis bli et bedre menneske og bli bedre i jobben. Hvis man kan finne en slags fristed i ditt eget sinn, og komme ut av det med litt mer mot og empati, det er da du kan gjøre nytte for de rundt deg, filosoferer han stille.

Han forteller en lang historie om da han høydesyk gikk seg vill i Nepal. Han er veldig glad for å kunne returnere til landet for å spille inn deler av «Doctor Strange».

Forfølges i søvne

– Det var fantastisk å komme tilbake, spesielt etter jordskjelvet (våren 2015, journ.anm). Det var viktig for meg at vi kom tilbake dit for å filme for å vise at Katmandu fortsatt lever. Det er et stort prosjekt for Marvel å flytte produksjonen så langt bort, men de fikk det til å funke. Jeg ble virkelig minnet på turen jeg hadde for 20 år siden.

Cumberbatch har etterhvert en lang rekke store Hollywood-roller på samvittigheten. Blant annet i Morten Tyldums «The Imitation Game». Rollene, både på teater, TV og film forfølger han i søvne.

– De dukker opp, men med forsinkelse! Så «Hamlet»-drømmene kom da jeg spilte inn «Doctor Strange». Jo lenger vekk du kommer fra en karakter du har spilt, jo mer fokuserer hjernen på den. «Å, husker du den dialogen? Hvordan ville du likt å spille denne scenen uten klær på?»