CNN: Scarlett Johansson skilles

Skuespilleren skiller lag med ektemannen Romain Dauriac etter to års ekteskap.

Det melder CNN, som siterer en ikke navngitt kilde. Skuespilleren, som har dansk far, møtte Dauriac i 2012 og romanseryktene gikk fort.

De ble imidlertid ikke bekreftet før paret forlovet seg i 2013. Et år senere giftet de seg i hemmelighet på en ranch i Montana, og like etter fikk de datteren Rose Dorothy sammen. Romain Duriac er en tidligere journalist som eier et eget reklamebyrå.

Ifølge CNN ble Johansson observert uten gifteringen sin da hun talte på Women’s March i Washington forrige helg etter at Donald Trump var innsatt som president.

– President Trump, jeg stemte ikke på deg. Når det er sagt, så respekterer jeg at du er vår valgte president, og jeg vil prøve å støtte deg. Men først må jeg spørre deg om å støtte meg, sa Johansson og var tydelig rørt over oppmøtet.

Johansson har tidligere vært gift med skuespiller Ryan Reynolds.

Johansson var i fjor den skuespilleren som rakte inn mest penger med filmene sine, etter at hun hadde vært med i storproduksjoner som «Captain America: Civil War» og «Hail Caesar».