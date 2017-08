Skuespilleren hevder hun måtte bytte etternavn fra Wang til Bennet for å få jobber i filmhovedstaden.

Chloe Bennet, for tiden aktuell i «Agents of S.H.I.E.L.D», hyller i sin siste instagrampost Ed Skrein for at han trakk seg fra rollen som major Ben Daimio i gjenskapelsen av «Hellboy».

Skrein skriver at etter at han ble gjort oppmerksom på at hans rollefigur egentlig har asiatisk opphav følte han det ble feil å ta rollen:

«Representasjon av etnisk mangfold er viktig, spesielt for meg som har familie med forskjellige etniske opphav. Det er vårt ansvar å ta moralske avgjørelser i vanskelige tider og å gi vår stemme til inkludering. Jeg håper at disse diskusjonene en dag vil være unødvendige og at vi kan gjøre lik representasjon i kunst en realitet», skriver Skrein på blant annet Twitter.

Bennet skriver at hun ikke tror avgjørelsen var enkel for Skrein, og takker for hans mot og mener hans steg fremover vil ha en effekt.

«Takk, Ed Skrein, for at du står opp mot Hollywoods gjentagende ufølsomhet og flåsete oppførsel mot det asiatisk-amerikanske samfunnet», skriver hun.

Byttet navn for å få jobb

Det tok ikke lang tid før en av Bennets følgere påpekte at Bennet selv har skiftet navn, ifølge E!. Skuespilleren er født Wang, men byttet etternavn i 2012. Kommentaren som påpekte navneskiftet er nå slettet, men Bennets svar er omtalt av flere amerikanske medier.

SVARTE: Chloe Bennets forklarer følgeren hvorfor hun skiftet etternavnet sitt Skjermdump: Chloe Bennets Instagramprofil

Skuespilleren skriver at til tross for at hun byttet navn så endrer ikke det faktumet at hun har halvt kinesisk blod i årene, at hun har bodd i Kina, at hun snakker Mandarin eller at hun var oppdratt i både den amerikanske og kinesiske kulturen.

«Hollywood er rasistisk og ville ikke ansette meg da jeg hadde et etternavn som gjorde dem ukomfortable. Jeg gjør alt jeg kan med den plattformen jeg har for å sikre at ingen skal måtte bytte navn for å få en jobb igjen. Så vær så snill kjære, dra til helvete», skriver hun.

Det er ikke første gangen Bennet snakker om navneskiftet. Allerede i 2014 fortalte hun til Toronto Star at det bare tok noen dager fra hun byttet navn til hun fikk sin første store jobb.