Chloë Grace Moretz (20) raser mot «mindre pen» snøhvit

Chloë Grace Moretz (20) er svært lite fornøyd med markedskampanjen for animasjonsfilmen hun har lånt sin stemme til.

Skuespilleren har stemmen til hovedrollen i den nye «Snøhvit»-versjonen «Red Shoes and the seven Dwarfs».

Under filmfestivalen i Cannes ble det lansert plakater for filmen, med bilde av to «snøhvit»-varianter ved siden av hverandre, én høy og slank, og en lavere lubben versjon, med teksten: Hva hvis snøhvit ikke lenger var vakker og de syv dvergene ikke var så små»?

Les også: Kate Winslet om mobbingen: – De kalte meg «blubbe»

Moretz har i flere Twitter-meldinger uttrykt sterk misnøye mot kampanjen.

«Jeg har gått gjennom kampanjen for «Red Shoes», og jeg er like forferdet og sint som alle andre. Dette var ikke godkjent av meg eller teamet mitt», skriver skuespilleren.

Hun skriver også at hun har sagt fra til produsentene av filmen, og unnskylder til alle som føler seg støtt.

Ifølge Entertainment Weekly handler filmen om syv kjekke prinser på jakt etter et par sko som vil knuse forbannelsen som har gjort dem til dverger. Skoene tilhører imidlertid en prinsesse som har de på seg fordi de forvandler henne fra kortvokst og lubben og til høy og slank.

Les også: Playboy-modell dømmes for kroppspress

Kampanjen fikk oppmerksomhet da flere reagerte, blant dem modellen Tess Holliday som blant annet skrev: Hvorfor er det greit å fortelle små barn at tykk = stygg?

Filmen produseres av et sørkoreansk animasjonsstudio, og en av filmens produsenter har kommet med en unnskyldning gjennom Entertainment Weekly.

- Filmen vår har et budskap som ønsker å utfordre fordommer om fysisk skjønnhet i samfunnet ved å understreke den indre skjønnhet, skriver Sujin Hwang blant annet.

Produsenten er takknemlig for tilbakemeldingene, og sier at ingen av de som var med på å lage filmen bidro til eller har godkjent markedskampanjen.