Carrie Fisher kjørte rundt i en liten Renault i Oslo og kjøpte hatter

Bjørn Jacobsen koste seg som vert for «Star Wars»-stjernen Carrie Fisher i Oslo og på Finse. Men skuespilleren skulle egentlig ikke ha vært i Norge i det hele tatt.

«The Empire Strikes Back» fra 1980 har scener spilt inn i Norge, i området mellom Finse og Hardangergjøkulen. Bjørn Jacobsen var den gang sjef i 20Th Century Fox i Norge, og fikk være vert for Carrie Fisher, som døde i dag.

– Det var en veldig trist nyhet. selv om det ikke var helt uventet etter de dramatiske nyhetene om hjerteinfarktet ble jeg slått ut av å høre det, sier han til VG.

Da «Star Wars»-teamet var i Norge fikk han altså oppdraget med å være vertskap for Carrie Fisher. Men hun skulle ikke opprinnelig være med til landet.

– Hun skulle ikke være med i scenene på Finse, men ba om å få komme til Norge for lese manus sammen med Mark Hammill. Så jeg var så heldig at jeg fikk sitte sammen med de to og høre dem dialog fra «The Empire Strikes Back», forteller han.

Han husker Carrie Fisher som en svært trivelig jente.

KALDT PÅ FINSE: Carrie Fisher er godt kledd under innspillingen av «The Empire Strikes Back». Bjørn Jacobsen står bak. Foto: Privat , privat

– Hun var veldig hyggelig og omgjengelig, det var overhodet ingen nykker. Hun var jo datter av sangeren Eddie Fisher og skuespilleren Debbie Reynolds, og sånn sett en del av «Hollywood-aristokratiet», men slik oppførte hun seg absolutt ikke, forteller Jacobsen.

– Jeg vil si hun ble en veldig god venn.

Sammen kjørte de rundt i en liten Renault 5 i Oslo, og Jacobsen forteller litt om hva Fisher ville gjøre i Oslo.

– Vi kjørte rundt og kjøpte hatter i Oslo. Og vi var på auksjon og så på gamle møbler. Det var veldig hyggelig.

Under oppholdet tok Fisher seg en tur til Stockholm, og sa «vi ses om et døgn» til Jacobsen. Men da Jacobsen dro til Fornebu for å hente henne på flyet var hun ikke der.

– Men så tenkte jeg at hun kanskje hadde tatt toget, og ganske riktig. Da jeg kjørte ned på Østbanestasjonen stod hun der med tårer i øynene. Hun hadde tatt nattoget uten sovekupé.