Carew i Cannes 2017: – Lite tid til fest

CANNES (VG) Den tidligere fotballkjempen er i filmbyen både som skuespiller og produsent. Film og TV-planer er lagt langt inn i fremtiden.

– Jeg er for jobb, jeg ville ikke vært her hvis jeg bare skulle feste. Jeg har festet mange ganger her, så det er ikke noe nytt. Det er hyggelig å ta seg en fest også når man først er her. Men det blir lite tid til det, sier John Carew.

VG treffer ham under filmfestivalen i Cannes, hvor han etter hvert har blitt en gjenganger. Carew har flere prosjekter på gang i film og TV-bransjen.

– Jeg har startet produksjonsselskap, og forsøker å bygge opp noe. Jeg er interessert i å produsere fremover også, like mye som skuespill. Det er mye som pågår. Og så er det «Black Frost», som vi fortsatt jobber med.

Han spillefilmdebuterte i 2015 i gangsterfilmen «Høvdinger»

«Black Frost» er actionfilmen med Carew i hovedrollen, et ambisiøst prosjekt med tre filmer med et budsjett på 200 millioner kroner per film. Carew og produsent Egil Ødegård er fortsatt på jakt etter et store, kjente navn som skal være med i filmen.

– Vi har kommet nærmere, men vi har ikke noe navn å slippe ennå. Vi har et stort kontaktnettverk, så jeg er ikke så bekymret, ting tar tid.

Carew er hemmelighetsfull hva gjelder møtene han skal ha i filmbyen, og han er egentlig ikke så ivrig etter å la seg intervjue. Men sikkert er det at planene er lagt langt fremover.

MØTEVIRKSOMHET I FILMBYEN: John Carew er hemmelighetsfull med detaljer rundt nye film og TV-prosjekter han er i gang med. Foto: SVEINUNG BOKN

– Vi møter folk som holder på i filmindustrien, som er her for å skape det samme som oss. Vi lager kontaktnettverk, tar del i nye prosjekter og går videre med gamle. Det gir en ekstra inspirasjon å være her nede. Jeg er opptatt med filming, og kommer til å være opptatt med det fremover. Men det er viktig å være i forkant.

For tiden er nemlig Carew opptatt med innspilling av NRKs nye storsatsing «Hjemmebane», hvor Ane Dahl Torp spiller hovedrollen. Han spiller en av de andre store rollene i serien, og har latt seg imponere av sin kvinnelige motspiller.

– Ane er en av de mest profesjonelle jeg noen gang har jobbet med, uansett yrke. Det er virkelig inspirerende for meg å se noen som jobber så dedikert og profesjonelt som henne. Det har vært lærerikt, og veldig bra for min utvikling, sier Carew.

– Gir du Ane noen fotballråd?

– Vi beveger oss inn på hverandres fagområder kan du si. Jeg har holdt på med skuespill en stund, men kan støtte meg på Ane. Samtidig når det kommer til delen som har med fotball å gjøre kan jeg gi henne noen gode råd på veien.

Carew har til nå blitt castet i ganske «macho» roller, i «Høvdinger» spilte han en tøffing med fryktinngytende fysisk tilstedeværelse. Han mener rollen i «Hjemmebane» er noe ganske annet.

– Det er ikke utelukkende en «macho» rolle dette nei. Det er en berg-og-dalbane med følelser og mye drama. Jeg er stor fysisk ja, men vent til dere får se serien!

– Hva blir det neste store etter «Hjemmebane»?

– Jeg holder på med innspilling i fire-fem måneder til, så er det fire-fem prosjekter som ligger klare etter det. Hvilket av dem som settes i gang først får vi se, men uansett hva som skjer er jeg nok i en ny produksjon rundt februar/mars neste år.