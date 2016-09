Bridget Jones topper i Norge – flopper i USA

Renée Zellwegers tredje film i rollen som Bridget Jones klarer ikke å fenge publikum i USA. Her hjemme fyker den rett til topps på kinolisten, og i Storbritannia setter filmen rekorder

Tolv år etter vi forlot henne sist, er Bridget Jones tilbake, gravid i tredje film. Den fikk en firer på terningen i VG.

Filmen hadde premiere både i USA og her til lands i helgen. I Norge fyker filmen rett inn på toppen av kinolisten med over 71.000 besøk, og overtar toppen fra en annen oppfølger, animasjonsfilmen «Oppdrag Dory».

Bakgrunn: Bridget Jones' for tredje gang

I USA går det imidlertid langt tråere. Der teller man dollar på topplisten, og filmen spilte ikke inn mer enn 8.2 millioner dollar til sammen, ifølge Vanity Fair. Filmen havner dermed på tredjeplass i premierehelgen, slått av Clint Eastwood-regisserte «Sully» og skrekkfilm-oppfølgeren «Blair Witch».

Bridget Jones er en karakter basert på britiske Helen Fieldings romaner, og Renée Zellweger snakker også britisk-engelsk i filmene. Det er kanskje noe av grunnen til at filmen gjør det bra i Storbritannia. Her har filmen spilt inn 11 millioner dollar i åpningshelgen, noe som er den høyeste åpningen for en romantisk komedie noensinne.