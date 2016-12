Vin Diesel om årene etter Paul Walkers død: – De tøffeste i mitt liv

Denne uken var det tre år siden filmstjernen Paul Walker ble drept i en dramatisk bilulykke. Fortsatt sliter kollega og bestevenn Vin Diesel. – Disse tre årene har vært de tyngste i mitt liv, sier han.

Det forteller Vin Diesel i et intervju med Entertainment Tonight i forbindelse med at han nylig besøkte Brasil for å promotere sin nye film «xXx: Return of Xander Cage».



Men for Vin Diesel ble turen også en ny påminnelse om at kameraten og filmstjernen, som rakk å spille Brian O’Conner i seks biljaktfylte actionfilmer i «The Fast and the Furious»-serien før han døde, er borte.

Les også: Paul Walker hylles av «Fast & Furious»-kolleger

– Jeg har vært i Brasil to ganger tidligere og begge gangene var jeg der sammen med min bror Pablo, fortalte Diesel som fortsatt omtaler Walker ved hans kallenavn.

Tok til tårene



I det følelseladede intervjuet innrømmer Vin Diesel at han mer enn én gang tok til tårene da han sammen med venner og kolleger tidligere i uken markerte treårsdagen for den tragiske bilulykken 30. november i 2013 hvor Walker mistet livet.

– Det gikk med mange papirlommetørkler, sier Vin Diesel.

Vin Diesel: – Et av de mørkeste øyeblikkene i mitt liv

Han legger ikke skjul på at selv om det er gått tre år, tenker han ofte på Paul Walker, samtidig som han er glad for støtte og samhold som han føler med familie, venner og andre som jobbet tett med Paul.

– Han var som en bror for meg, og dette har virkelig vært tøffeste årene i mitt liv, sier Diesel.

Les også: Vin Diesel sang for Paul Walker