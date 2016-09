Her er Brad Pitt-kysset som har skapt reaksjoner

Hete filmkyss mellom Brad Pitt og Marion Cotillard har fått stor oppmerksomhet – midt i førstnevntes brudd med Angelina Jolie.

Samme dag som nyheten om at Angelina Jolie har bedt om skilsmisse fra Brad Pitt, dukket det opp filmklipp fra Brad Pitts nye storfilm «Allierte», som får norsk premiere 23. november.

Her spiller han mot den franske stjernen Marion Cotillard. De to spiller etterretningsoffiserer som forelsker seg i hverandre og gifter seg. Men etter at de er gift, får han vite at hun kanskje ikke er den hun har utgitt seg for å være.

Norske Christian Rubeck, kjent fra «Kampen om tungtvannet», er med i en rolle i filmen. Han spiller en karakter med navnet «Lars – Nordic man».

Noen har gjort seg morsomme på filmselskapet Paramounts bekostning, og tuller med timingen. Fra den norske distributøren blir det imidlertid kommunisert tydelig at klippet ikke er timet for å nyte av oppmerksomheten rundt bruddet.

Siste om bruddet: TMZ: Brad vil ha delt omsorg

ROMANTISK DRAMATHRILLER: Marion Cotillard og Brad Pitt i «Allierte» Foto: UIP/PARAMOUNT

Filmen byr på kyss, klapp og klem mellom Pitt og Cotillard, og siden klippene ble lansert samme dag som meganyheten slo ned har ryktene begynt å svirre. Og de går ut på at Pitt skal ha funnet tonen litt for godt med sin franske motspiller.

SPILLER I BRAD PITT-FILM: Mossingen Christian Rubeck (36). Foto: Frode Hansen , VG

Ryktene hadde for øvrig gått allerede før bruddet ble kjent onsdag, ifølge Hollywood Reporter.

Cotillard har det imidlertid helt fint med sin kjæreste, franske Guillaume Canet, og skal ifølge Daily Mail være knust over å ha blitt dratt inn i skilsmisseaffæren.

– Marion og Guillaume er kjempelykkelige og slike påstander er ikke noe Marion vil høre, sier en ikke navngitt kilde nær Cotillards familie ifølge avisen.

– Påstander om at hun skal ha vært utro med Brad Pitt kommer til å knuse henne. Det høres ikke ut som Marion i det hele tatt.

Kommentar: Angelina på krigsstien

I samme sammenheng minner noen kjendismedier oss på at Brad Pitt og Angelina Jolie også traff hverandre på filminnspilling.

De to spilte inn «Mr. and Mrs. Smith» i 2003, mens Pitt fortsatt var sammen med Jennifer Aniston.