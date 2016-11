FBI avslutter etterforskningen av Brad Pitt

Brad Pitt har blitt beskyldt for å oppføre seg truende overfor et av sine barn i et privatfly tidligere i høst. Nå bekrefter FBI at de ikke kommer til å reise tiltale.

I en uttalelse til E! News opplyser en talsperson for FBI at byrået har etterforsket omstendighetene rundt påstandene som ble fremsatt i forbindelse med flyturen 15. september, hvor Brad Pitt var sammen med sine seks barn.

Den gangen opplyste FBI til E! News at byrået vil undersøke saken nærme – og ta stilling til hva som eventuelt skal skje videre. Samtidig ble det understreket at Brad Pitt ikke var under etterforskning for barnemishandling.

Nå konkluderer FBI med at saken ikke vil bli etterforsket ytterligere og at det heller ikke vil bli reist tiltale mot Pitt som tidligere i høst ble separert fra Angelina Jolie.

Tidligere har også Los Angeles' barne – og familieombud avvist beskyldningene mot den kjente skuespilleren, etter å ha undersøkt den samme saken.

Pitt og Angelina har seks barn: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh og tvillingene Knox og Vivienne. Etter at de skiltes i september, har Jolie hatt eneansvaret over barna. Pitt ønsker imidlertid delt omsorg.