Brad og Angelina enige om én ting: Skal holde bruddetaljene hemmelig

Angelina Jolie (41) og Brad Pitt (53) har hyret en privat dommer til å håndtere skilsmissen videre.

Stjerneparet innledet sjokkbruddet med noe som lignet offentlig skittentøyvask i september i fjor, men nå har Jolie og Pitt bestemt å alliere seg for å hindre at uvedkommende får innsyn i den pågående skilsmisseprosessen.

I en felles uttalelse til nyhetsbyrået AP heter det at «partene og deres rådgivere har inngått avtaler om å skjerme privatlivet til barna og familien til sine barn og familie».

– Helbrede og gjenforene

Det gjør de ved å holde alle rettsdokumenter konfidensielle og hyre en privat dommer til foreta nødvendige rettslige beslutninger. Denne dommeren, som ikke er navngitt, skal «legge til rette for rask løsning av eventuelle gjenstående problemer».

Det står avslutningsvis i kunngjøringen at foreldrene fra nå forplikter seg til å opptre som en «felles front for at familien på en mest mulig effektiv måte kan helbredes og gjenforenes».

Til tross for ordet «gjenforening» er det ingenting som tyder på at filmstjerneparet er på vei til å finne tilbake til hverandre. Men Jolie og Pitt har seks barn sammen som nå forholde seg til hverandre og to separerte foreldre.

Det er ikke uvanlig at profilerte par engasjerer privat dommer for å sørge for at detaljer blir holdt unna offentligheten. Pressemeldingen er for øvrig den første Pitt og Jolie gir i fellesskap etter bruddet.

SØNDAG: Brad Pitt på Golde Globe Awards i L.A.

Alene på stjernegalla

Pitt ble møtt av massiv applaus da han natt til mandag stilte opp som prisutdeler på Golden Globe Awards i Los Angeles. Jolie glimret med sitt fravær.

Da Jolie brått søkte om skilsmisse for fire måneder siden, oppga hun at det var for å sikre «familiens helse».

Påstander om at Jolie hadde brutt ut av ekteskapet fordi Pitt angivelig hadde forsømt seg i rollen som far, spredte seg i amerikanske medier. Både FBI og barnevernet skal ha gransket Pitt etter at han blant annet skal ha opptrådt sint og hardhendt overfor eldstesønnen etter en flyreise.

Det er imidlertid ikke blitt bevist at Pitt har opptrådt kritikkverdig.

Jolie og Pitt har de biologiske barna Vivienne og tvillingbroren Knox (8). I tillegg har de Shiloh (10), samt adoptivbarna Maddox (15), Pax (11) og Zahara (10).

Jolie og Pitt holdt sammen i 13 år, men giftet seg først i 2014.



I skilsmissesøknaden oppga Jolie 15. september som dato for separasjonen. Hun krevde ikke underholdsbidrag fra Pitt, men forlangte angivelig eneomsorgen for barna, og at Pitt kun skulle få besøksrett.

Kort etter at bruddet kommenterte Pitt i en pressemelding at han var svært trist.

«Men det som betyr aller mest nå, er barnas beste. Jeg ber pressen pent om å gi dem den roen de fortjener i denne utfordrende tiden», skrev han.

