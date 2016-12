Amerikanske medier: Brad Pitt slår tilbake mot Angelina Jolie i kampen om barneomsorgen

I rettsdokumenter hevder Pitt at Jolie ikke eier evne til selvregulering når det gjelder sensitiv informasjon om barna.

Siden bruddet mellom Brad Pitt (53) og Angelina Jolie (41) ble kjent i september, har barna vært stridens kjerne. Deres «uforenlige forskjeller» ble angivelig knyttet til uenigheter om oppdragelse da saken ble kjent.

I skillsmissen søkte Jolie om å få eneomsorgen for deres seks felles barn, men det var noe Pitt allerede i september ville kjempe mot. Han har hele tiden ønsket delt omsorg.

Paret inngikk en midlertidig avtale i november, hvor Jolie fikk omsorgen. Dermed har Pitt kun hatt kontakt med barna med terapeut til stede.

Til nå har Jolie vært den som har kommet med de sterkeste påstandene. Hun anklaget Pitt for å mishandle sønnen Maddox, bakgrunnen var en fysisk konfrontasjon mellom Pitt og Maddox på et privatfly. Disse anklagende ble Pitt renvasket for i november.

Nå har blant annet CNN, People og US Weekly fått tak i rettsdokumenter hvor Pitt anklager Jolie for «ikke å eie evne til selvregulering» når det kommer til å forhindre at sensitiv informasjon om barna blir offentlig, skriver CNN.

Store Norske Leksikon definerer selvregulering som evnen å kontrollere handlinger, tanker og følelser slik at de er i tråd med det langsiktige målet. I denne saken har paret ønsket å sikre at de handler i barnas beste.

Ifølge People peker Pitt på at Jolie igjen publiserte informasjon og dokumenter med privat informasjon:

«Selv om hun allerede hadde publisert dem, så gjorde hun det igjen», står det i dokumentet ifølge magasinet.

US Weekly skriver at Pitt hevder at Jolie bestemt vil ignorere de inngåtte avtalene relatert til barnas beste:

«Samtidig som hun vil forsøke å plante de anklagene hun kan i offentligheten, uten å tenke over hvilke konsekvenser det kan få for barna», står det i rettsdokumentet US Weekly har fått tilgang til.

Ifølge CNN svarer Jolies leir i rettsdokumenter at Pitts utsagn er «Et dårlig skjult forsøk på å skjerme seg selv, fremfor barna, fra det offentlige».