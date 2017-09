Bråstopp for den nye «Sex and the City»-filmen

«Sex and the city 3»-filmen er skrinlagt. Det bekrefter Sarah Jessica Parker overfor amerikanske medier. Innspillingen av filmen skulle startet allerede nå i høst.

– Det blir ikke noe av - og det synes jeg er veldig trist. Vi hadde et vakkert, morsomt, hjerteskjærende godt manuskript. Det er ikke bare trist for oss at vi ikke får laget denne filmen. Det er enda tristere for publikum som virkelig hadde sett frem til en tredje «Sex and the City»-film, sier Parker til amerikanske Extra.

Det var Daily Mail som først omtalte denne saken - og som samtidig hadde kilder som kunne fortelle at filmen var tenkt satt i produksjon allerede denne høsten. Ifølge Daily Mails kilder, var det Kim Cattrall (61) og kjent fra rollen som Samantha Jones som var det utløsende årsaken til at filmen ble skrinlagt.

– Hun satte som betingelse at filmselskapet Warner Bros også skulle produsere andre filmprosjekter hun hadde under arbeid, for at hun skulle være med på «Sex and the city 3», skriver Daily Mail.

Det kunne ikke Warner Bros godta. Filmselskapet som allerede hadde signert avtaler med de tre andre skuespillerne, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis and Cynthia Nixon, opplyser at de synes det ble feil overfor fansen å lage en ny «Sex and the city»-film uten Cattrall.

TV-serien om de fire New York-kvinnene som gikk av luften i 2004, har i løpet av sin fartstid vært en av de mest omtalte seriene i USAs TV-historie. Da serien for første gang ble til film i 2008, knuste den alle forventninger. På verdensbasis spilte «Sex and the City: The Movie» inn 2,7 milliarder kroner.

Til tross for lunken kritikk fra anmelderne ble også film nummer to tatt godt imot av fansen. Sarah Jessica Parker har kort tid etter film nummer to hadde premiere, uttalt at hun ønsker enda en oppfølger.

Men det blir altså ikke noe av nå.