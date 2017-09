«Raging Bull» Jake LaMotta er død

Bokseren som ble spilt av Robert De Niro i den ikoniske filmen «Raging Bull», er død. Han ble 95 år gammel.

Deadline er blant de amerikanske mediene som melder om dødsfallet onsdag. Jake LaMottas bortgang blir bekreftet av familien i en Facebook-oppdatering.

Bokselegendens kone opplyser til TMZ at han døde på et sykehjem av komplikasjoner i forbindelse med lungebetennelse. Hans tilstand skal ha forverret seg de siste ukene.

– Jeg vil at folk skal vite at han var en fantastisk, god, følsom, sterk og fascinerende mann med en fin humor og øyne som danset, sier kona til kjendisnettstedet.

Filmen «Raging Bull» fra 1980, regissert av Martin Scorsese, regnes som en av de beste sportsfilmene noensinne. Den fikk hele åtte Oscar-nominasjoner, og De Niro vant for rollen som bokseren i filmen som følger LaMottas liv og karriere.

ERKEFIENDER: Jake LaMotta og Sugar Ray Robinson i aksjon på Chicago Stadium 14. februar 1951. Robinson vant på teknisk knockout i 13. runde. Foto: , AP

Mellomvektsbokseren Jake LaMotta var aktiv mellom 1941 og 1954, og var proff et tiår før han gikk på en knockdown. Han bokset mot Sugar Ray Robinson seks ganger, og deres uvennskap var beryktet. LaMotta vant bare én av kampene: Den andre, i Detroit i 1943, der han sendte Robinson inn i repene i åttende runde. Bare tre uker senere tok Sugar Ray revansje.

LaMotta ble født i Bronx i New York 10. juli 1922. Foreldrene var italienske immigranter. Han begynte å bokse etter å ha blitt avvist av det amerikanske militæret på grunn av en medisinsk tilstand.

Ifølge BBC var han som bokser kjent for å ta ekstremt mye bank fra motstanderne for å klare å komme nærme nok til å få inn gode treff. Utholdenheten i ringen gjorde at han fikk tilnavnet Raging Bull.

GODE VENNER: Robert DeNiro og Jake LaMotta på jubileumsfesten for «Raging Bull» i New York i 2005. Foto: Julie Jacobson , AP

Mafiaen forsøkte å få kontroll over LaMotta, og han innrømte i ettertid å ha tapt en kamp med vilje etter press fra dem i 1947. Etter det fikk han en utestegning i straff.

LaMotta oppnådde 83 seiere, 19 tap, 4 uavgjort og 30 knockout i løpet av karrieren, ifølge International Boxing Hall of Fame.

Etter å ha lagt opp som bokser, jobbet LaMotta som barmanager og gjorde stand-up. Han medvirket også i over 15 filmer, blant annet «The Hustler» («Storbyens haier») med Paul Newman i 1961.

Scorseses «Raging Bull» var basert på LaMottas selvbiografi fra 1970. Bokseren var personlig trener for De Niro i nesten et helt år.

Etter å ha sett filmen selv, uttalte bokseren til en reporter:

– Jeg ble opprørt da jeg så filmen. Jeg kommer ganske dårlig ut av den. Men så innså jeg at det var sannheten, det var sånn det var ... Det er ikke hvordan jeg er nå, men hvordan jeg var da, melder BBC.

I en uttalelse onsdag sier De Niro: «Hvil i fred, mester».