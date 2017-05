Amerikanske medier: Ben Affleck flytter fra familien

For tre uker siden signerte Ben Affleck og Jennifer Garner skilsmissepapirene – nå flytter de fra hverandre.

Skuespilleren Ben Affleck (44) er i gang med å flytte inn i et nytt hus i Los Angeles, melder flere amerikanske medier, deriblant People.

Affleck og skuespillerkona Jennifer Garner (45) annonserte i juni 2015 at de skulle skilles, men det var først for tre uker siden at de skrev under skilsmissepapirene.

I mellomtiden skal Affleck ha bodd i gjestehuset til familiens hus i Los Angeles.

De siste dagene har det vært flere flyttebiler utenfor parets hjem, ifølge E News.

Ifølge Peoples kilder flytter Affleck ikke langt unna, slik at han kan være nærme deres tre felles barn Violet (11), Seraphina (8) og Samuel (5). Barna blir angivelig fortsatt boende i familiens gamle hus sammen med sin mor.

Da paret annonserte skilsmissen for to år siden, poengterte de at barna var deres førsteprioritet.

«Etter å ha tenkt og vurdert nøye, har vi kommet til den vanskelige avgjørelsen om å skilles. Vi har fortsatt kjærlighet og vennskap til hverandre, og med en forpliktelse til å oppdra barna våre sammen. Vi ber om at barnas privatliv blir respektert i denne vanskelige tiden», sa paret i en uttalelse da.

Paret var gift i 10 år. De giftet seg i juni 2005, etter å ha vært forlovet siden april samme år.

Den siste tiden har vært tøff for Affleck: I mars avslørte han i et Facebook-innlegg at han hadde fått behandling for alkoholavhengighet. Samtidig skrev han at han ønsket å være et positivt eksempel for sine barn, og han takket sin ekskone for støtten.

I januar ble det kjent at Ben Affleck trekker seg fra jobben som regissør til den kommende Batman-filmen. Han skal fremdeles spille hovedrollen som Dark Knight i filmen.