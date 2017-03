«Pirates of the Caribbean 5» vist for første gang: – Morsom og overraskende

Nå kommer de første reaksjonene på «Pirates of the Caribbean 5», som den norske regissør-duoen Espen Sandberg og Joachim Rønningen, står bak.

– Morsom og overraskende.

Det er en gjennomgående reaksjoner, melder The Hollywood Reporter etter at Disney denne uken for første gang viste «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» for et utvalg distributører, kinoeiere og journalister i USA.

Premieren er i slutten av mai.

– Gode action-scener, er en annen reaksjon, ifølge THR.

– Fansen blir ikke skuffet, slår en annen som har sett den nye filmen fast.

Filmen er for en stor delt spilt inn i Australia i Queensland og i Village Roadshow Studios på Gold Coast.I hovedrollen møter vi nok en gang Johnny Depp. Javier Bardem har rollen som skurken kaptein Salazar, mens Orlando Bloom er tilbake i rollen som Will Turner, som nå er far og hans forhold til sønnen vil ifølge en pressemelding fra filmstudioet ha en stor betydning for filmen.

Ifølge Brisbanetimes er «Pirates 5» den største filmen når det gjelder budsjett som noensinne er filmet i Australia. De skriver videre at statistene i filmen måtte signere svært strenge taushetsavtaler som forbød dem å fortelle om hva de opplever på settet – spesielt på sosiale medier. Mobiltelefoner er også strengt forbudt under innspillingen.

Det har vært mange skjær i sjøen for den norske regissørduoen i forhold til denne filmen.

Den opprinnelige planen var at «Pirates»-filmen skulle hatt premiere i 2015, men den ble utsatt på grunn av uenigheter om manuset.

Så kom meldingen om at filmbudsjettet ble drastisk redusert. Filmen fikk angivelig opp mot 300 millioner kroner færre å rutte med og måtte «ta til takke med» 1,17 milliarder kroner.