«Askeladden»: – En film for massene, ikke for kritikerne

Lunkne anmeldelser la ingen demper på en kjendistung festpremiere på den nye norske actioneventyr-filmen «Askeladden – i Dovregubbens hall» onsdag kveld.

– Dette er en film for massene, ikke for kritikerne, sier Vebjørn Enger som spiller Askeladden til VG.

Det har kostet 54 millioner kroner å lage den nye Askeladden-filmen som har fått merkelappen «actioneventyr». Uten at det har imponert filmkritikerne nevneverdig.

– Glanset eventyr som sliter med å engasjere, mener VGs anmelder Morten Ståle Nilsen som gir filmnen terningkast tre.

Han reiser også spørsmål om det kanskje er for sent å lage en helaftens spillefilm om Askeladden.

– «Askeladden – i Dovregubbens hall» gir oss en Espen som ikke bare er naiv, men direkte enkel. Klønete også. Men god på bunnen, selvfølgelig, og oppofrende på sitt vis, som alltid med et øye for «søppelet» som er «en annen manns gull», skriver Morten Ståle Nilsen videre.

Filmen er spilt inn både i Tsjekkia og i Norge. Her i landet ble det spilt inn scener på blant annet Gaustatoppen og Hardangervidda.

Dagbladet og anmelder Inger Merete Hobbelstad sammenligner filmen med lobbyen på Hotel Cæsar.

–Og iblant er «Askeladden - I Dovregubbens hall» direkte pinlig, slår Hobbelstad fast og konkluderer med terningkast to.

NRK P3s Filmpolitiet er noe mer positiv til «Askeladden», men anmelder Marte Hedenstad mener at «dårlig manus ødelegger for den store eventyrfølelsen». Terningkast tre. Adresseavisen på sin side løfter frem trollet som best «i ujevnt norsk filmeventyr».

– Jeg synes at det er spennende at man har laget et moderne actioneventyr og dermed beveget seg bort fra Ivo Caprino-måten å gjøre en Askeladden film på, sier Torbjørn Harr som spiller Askeladdens far til VG.

Synnøve Macody Lund er dronningen i filmen og hun forteller at hun selv har bakgrunn som filmanmelder.

– Dette er en film har et bredt nedslagsfelt - med en målgruppe på seks til 80 år. Da er det ikke lett å treffe alle, sier Macody Lund til VG.

Vebjørn Enger og Eili Harboe har to av de viktigste rollene i filmen, som henholdsvis Askeladden og prinsesse Kristin. Dette er Engers andre store filmrolle. Han er tidligere kjent fra den fem år gamle dramafilmen «Kompani Orheim». Der spilte han forøvrig mot nettopp Eilie Harboe (23).

– Det var både gøyalt og spennende å spille inn denne filmen som jeg synes har en stor underholdningsverdi, sier Vebjørn Enger som stiller seg uforstående til de negeative kritikkene.

– Jeg har sett filmen en gang før, men nå gleder jeg meg til å se den sammen med venner og famlie, sier Eili Harboe.

Regissør Mikkel Brænne Sandemose har blant annet latt seg inspirere av to andre velkjente eventyrfilmer. Han har fortalt at både «Ringenes Herre» og «Shrek» var en inspirasjon underveis i arbeidet med denne filmen, sa Sandemose i et intervju med VG i april i år.

– Men jeg har med vilje ikke lest dagens anmeldelser av «Askeladden – I Dovregubbens hall». Nå vil jeg bare ta vare på den gode, fine følelsen vi har hatt rundt denne filmen underveis, sier Mikkel Brænne Sandemose onsdag kveld.