Skuespilleren hevder han sliter med selvtilliten.

Arnold Schwarzenegger (69) er kanskje best kjent som skuespiller eller i senere tid som tidligere guvernør i California , men han har tidligere blitt kåret til både «Mr. Universe» og «Mr. Olympia». Ifølge en People-artikkel fra 1975 er han «et navn å merke seg» i kroppsbygger-verdenen.

Det samme magasinet skriver nå at Schwarzenegger likevel sliter med selvbildet og selvtilliten.

– Når jeg ser meg i speilet, kaster jeg opp, sier han til bladet Cigar Aficionado.



– Jeg var allerede kritisk til meg selv, til og med da jeg var i fysisk toppform. Jeg så meg i speilet etter at jeg vant «Mr. Olympia» gang på gang og lurte på hvordan en potetsekk som meg kunne vinne, legger han til.

Skuespilleren forteller at han alltid kan finne en million ting som er feil ved ham, og at det gjorde at han kom seg tilbake på trening.

–Jeg så aldri perfeksjon. Det var alltid noe som manglet.

Til den dag i dag trener 69-åringen hver dag. Han vil holde seg i form så lenge han kan, forteller han ifølge People.

I 2012 ga Schwarzenegger ut selvbiografien «Total Recall: Min utrolige, men sanne livshistorie». I boken skriver han at i kroppsbyggermiljøet så er du dømt til å tape om du viser følelser, derfor ble det hans måte å takle ting på.

– Jeg ble en ekspert på å leve i fornektelse, sa han til «60 minutes» da.

Han innså at det ikke er det beste for menneskene rundt ham fordi han da noen ganger holder informasjon for seg selv. I 2011 kom det frem at Schwarzenegger hadde vært utro mot Maria Shriver med hushjelpen deres.

Hushjelpen ble gravid og fikk en sønn, som de holdt hemmelig i over ti år. Etter nyheten ble kjent søkte Shriver om skillsmisse etter 25-års ekteskap.