TV-anmeldelse «Skam», sesong 4: – Feiger ut

Den fjerde og siste sesongen av NRK-serien «Skam» skuffer ved å unnvike den egentlige konflikten.

Drama / Ungdomsserie / Nettserie, TV-serie i fire sesonger

«Skam», sesong 4, NRK p3

Norge. 12 år. Regi og manus: Julie Andem

Med: Lisa Teige, Josefin Pettersen, Ulrikke Falch, Iman Meskini, Simo El, Cengiz Al, Tarjei Sandvik Moe, Herman Tømmeraas, Marlon Langeland, Ina Svenningdal, Carl Martin Eggesbø, Juweria Hassan, Rakel Øfsti Nesje, Henrik Holm.

Terningkast: 4

Med feiringen av den muslimske høytiden Eid må millioner av fans over hele verden si farvel til sesongens hovedperson Sana Bakkoush (Iman Meskini), og resten av gjengen i universet til serieskaper Julie Andem.

«Alle» var der, da fasten ble brutt i bakgården til Sanas familie lørdag kveld. Idet Jonas (Marlon Langeland) fremførte en tale til Sana – som handlet om kjærlighet i en kaotisk verden – fikk serien en verdig og rørende avslutning.

Fjerde og siste sesong av «Skam» har vært både søt, spennende, romantisk og sår – men dessverre også litt skuffende. Det skyldes mest av alt at historien om Sana har manglet en nerve.

SKJEBNEN: Cengiz Al som Yousef og Iman Meskini som Sana i «Skam». Foto: Tom Øverlie/NRK

Det å se en kul, muslimsk jente som hovedperson i en ekstremt populær ungdomsserie er utvilsomt verdifullt, både for norsk film-og seriekunst og for alle de som trodde noe slikt var umulig å selge.

Mange hadde nok også håpet at vi i sesong 4 skulle få se Sana gjøre noe vågalt, som å kaste hijaben, debutere seksuelt, eller vanære profeten Muhammed. Det nærmeste hun har kommet noe opprør, er å kritisere det at en muslimsk kvinne ikke får gifte seg med en ikke-muslimsk mann. Dette blir for tynt og uproblematisk.

Tenk tilbake på andre episode av sesong 2. I en klassisk scene ser vi Sana, Noora, Vilde, Chris og Eva stå sammen i skolegården på Hartvig Nissen. Plutselig stivner blikket til Sana, og retter seg mot noe i utkanten av skolegården.

I sakte film, til lyden av Joy Divisions «New Dawn Fades», ser vi fem hijabkledde jenter i trange bukser og store boblejakker komme gående. De fem jentene sender iskalde, megetsigende blikk mot Sana, før de glir forbi og forsvinner ut av bildet. «Hvem var det?», spør Vilde. «Hun heter Jamilla Abdukarim», svarer Sana kontant.

I denne scenen lå det et frempek til en annen Sana-sesong enn det sesong 4 har vært. I sesong 4 har vi sett Sana forsøke å balansere russebuss-forberedelser med det å være en pliktoppfyllende datter. Vi har sett henne drive skittent spill overfor sine russebuss-venninner, ved å opprette falske Instagram-kontoer. Vi har sett henne falle for Yousef (Cengiz Al), den sjarmerende men ikke-troende gutten – noe som har plassert Sana i en spagat mellom å være en «god muslim», og å følge hjertet sitt.

Men at spenningen knyttet til Sanas gamle venninne Jamilla ( Juweria Yusuf Hassan) og resten av den muslimske jentegjengen, foruten en liten scene på Eid-feiringen, blir avspist med litt koseprat på et huskestativ i bakgården hjemme hos Sana, er trist. Her var en kilde til så mye spennende drama.

Det er og blir skuffende at vi i stedet for et Sana-liv trukket mellom Noora og Jamilla – kanskje også mellom Oslos øst- og vestkant – har måttet ta til takke med et mor-datter-forhold, utspilt innenfor veggene av et borgerlig hjem. Et forhold som stort sett har dreid seg om at moren til Sana gjerne vil at hun skal gå mer i moskeen.

Siste sesong av «Skam» har vist oss mer av det vi allerede visste. At gjengen på Nissen har sterke og sunne vennskapsforhold, at det går helt fint å være muslim og ha homofile venner, og at Eid-feiring er gøy hos velstående familier fra Marokko. Når det kommer til å vise oss ting vi aldri har sett før – og ta opp de virkelige vanskelige spørsmålene, feiger sesong 4 dessverre ut.