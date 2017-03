Filmanmeldelse «Patriots Day»: Bombene i Boston

Delvis vellykket om jakten på Boston-terroristene.

ACTIONDRAMA

«Patriots Day»

USA. 15 år. Regi: Peter Berg.

Med: Mark Wahlberg, Kevin Bacon, J.K. Simmons, Michelle Monaghan.

Peter Bergs film om bombene som eksploderte under Boston-maratonen i 2014, og jakten på det som viste seg å være to gjerningsmenn (brødrene Dzhokar og Tamerlan Tsarnaev), har en håndfull svært effektive sekvenser.

De tre dramatiske action-«set piecene» er blant dem. Den første er rekonstruksjonen av hendelsene på åstedet der bombene gikk av. Den gir et stressende, vondt innblikk i hvordan trente profesjonelle reagerer på plutselig panikk og kaos. Den andre er den intense skuddvekslingen (i et boligstrøk) som medførte at Tamerlan døde, muligens grunn av kulene og muligens fordi lillebroren kjørte over ham med en SUV. Den tredje er arrestasjonen av Dzhokar, en operasjon som utføres med militær presisjon.

Gjemt mellom disse prangende sekvensene – som alle er koreograferte, regisserte og klippet av noen som vet hvordan man gjør slikt (en sjelden kvalitet i våre dager, underlig nok) – utspiller det seg et annerledes drama i FBIs ad hoc-kommandosentral i et nedlagt lagerbygg. Det er et drama om hvordan ubegrensede mengder teknologi kan underlette arbeidet i store menneskejakter som dette, og hva menneskets rolle i denne brave, nye, overvåkede verdenen kan være.

Dette er et spor Berg med fordel kunne ha fulgt med større flid og interesse. For det er ingen tvil om at filmen for øvrig lider under de mer konvensjonelle valgene han tar.

MORSK MANN: Kevin Bacon som FBI-sjef i «Patriots Day». FOTO: Nordisk Film Distribusjon.

«Patriots Day» er en film med mange gode skuespillere, også i de mindre rollene, men karakterene føles likevel som utslitte arketyper (også Clint Eastwoods ikke ulike «Sully», fra i fjor, led under dette). Mark Wahlberg spiller den samme rettskafne irskamerikanske bostonianeren han har spilt siden tidenes morgen. De andre politimennene erter hverandre grovt og stadig, men alltid kjærlig. Alles liv er på opptur før katastrofen inntreffer. Og alle er flinke til å si «jeg elsker deg» på telefonen.

Regissøren enten kan ikke eller vil ikke kaste særlig lys på gjerningsmennenes radikaliseringsprosesser, som i Dzhokars tilfelle synes å være mer eller mindre tilfeldig, men han styrer stort sett unna de mer typiske konfliktene mellom kommandoleddene. «Patriots Day» er en film om liv som går videre i en unntakstilstand. Om etterforskere som lar «byen arbeide for seg» og menneskenes evne til å holde sammen når det gjelder som mest.

Som sådan er det mye blomstrete, konstruert dialog her. Den burde vært rensket bort. Jeg tenker på Wahlbergs sentimentale (og merkelige) monolog mot slutten, ja visst, men også de mer kjekkasaktige replikkene som avleveres midt under ekstreme skuddvekslinger. (Må det være slik i amerikansk film?)

«Patriots Day» er i lange perioder en unektelig både interessant, vellaget og genuint spennende film. Men det som kunne blitt et verdifullt innblikk i hvordan et moderne, fungerende samfunn takler ekstraordinære begivenheter, forfaller til sist til en serie carpe diem-fraser av den typen vi har hørt tusen ganger før.

At filmens prat om «samhold» og «tro» klinger vemodig i en tid da ord som «splittelse» og «mistro» er mer vanlige i setninger som inneholder navnet Amerika, er en annen sak, men verdt å nevne.