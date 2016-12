Tøffe skilsmisse-krav for Brad Pitt -men Angelina flytter ikke til London

En representant for Angelina Jolie avviser på det sterkeste at hun skal ta med seg de seks barna og flytte til London etter skilsmissen fra Brad Pitt.

Tvert i mot vil hun fortsatt bo i Los Angeles for å kunne fortsette i familieterapi.

Samtidig har Pitt måttet godta tøffe skilsmissebetingelser. Det er Entertainment Tonight som skriver dette tirsdag kveld etter at nettstedet TMZ tidligere på dagen meldte at filmstjernen ville flytte til London for å begynne i en ledende stilling i FN-systemet.

– Det er et rykte som absolutt ikke har rot i virkeligheten, sier Angelina Jolies representant til Entertainment Tonight.

– Hun har ikke til hensikt å flytte til London. Tvert imot er hun på leting etter et nytt sted å bo i Los Angeles slik at hun kan fortsette familieterapien som hun har startet, fortsetter representanten.

PÅ FILMPREMIERE: Dette bildet er fra desember 2014, hvor Brad Pitt tok med seg fra venstre Pax Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt og Maddox Jolie-Pitt på filmpremiere. Foto: Robyn Beck , AFP

Lørdag bestemte en dommer i Los Angeles at alle de seks barna Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 11, Shiloh, 10, og tvillingene Knox og Vivienne, 8 skal bo hos Angelina Jolie. Det tidligere ekteparet er også blitt enige om at et team bestående av fem spesialister skal hjelpe dem samtaler slik at de alle sammen kan komme gjennom den vanskelige tiden.

Det var i september at det ble kjent at kjendisparet går hver sin vei og skilles etter 13 år. Pitt og Jolie har vært blant filmbransjens desidert hotteste par, så nyheten om at «Brangelina» nå er historie, slo ned som en bombe

I skilsmissedokumentene som Entertainment Tonight har fått tilgang til, kommer det også frem at Brad Pitt har akseptert å gå jevnlig i terapi sammen med barna og at det til en hver tid er hva som er barnas beste som skal være førende. Videre har Brad Pitt akseptert at han når som helst skal kunne bli testet for alkohol og andre rusmidler. Dessuten skal han ukentlig gå i terapi, både en til en og i gruppeterapi.

Pitt har blitt beskyldt for å oppføre seg truende overfor et av sine barn i et privatfly tidligere i høst. I slutten av november bekrefter FBI at de ikke kommer til å reise tiltale.

I en uttalelse til E! News opplyste en talsperson for FBI i slutten av november at byrået har etterforsket omstendighetene rundt påstandene som ble fremsatt i forbindelse med flyturen 15. september, hvor Brad Pitt var sammen med sine seks barn.

– Men, opplyser Jolies representant, selv om hun ikke flytter til London kommer hun til å fortsette som FNs spesialutsending og hun har også takket ja til å være gjesteprofessor ved London School of Economics' Centre for Women, Peace and Security i september 2017.