TMZ: Brad vil ha delt omsorg

Kampen om omsorgen for «Brangelinas» seks felles barn er i gang. Nå har Pitt kommet på banen.

Nyheten om bruddet mellom superparet slo ned som en bombe i underholdningsverdenen i går. I skilsmissesøknaden krever Jolie angivelig eneomsorgen for barna, og hun har leid inn den drevne skilsmisseadvokaten Laura Wasser for å ta sin sak. Brad Pitt skal kun få besøksrett.

Det er det slett ikke sikkert at Brad Pitt godtar sånn uten videre. Velinformerte TMZ.com skriver nå at han kommer til å kjempe hardt for å få delt omsorg for de seks barna. Kjendisnettstedet refererer til kilder «nært Brad Pitt» som uttaler at det «ikke kommer til å skje» at Brad gir fra seg omsorgen.

Mye tyder dermed på at dette kan bli et rettsoppgjør, selv om Brad Pitt har vært tidlig ute med å påpeke at Angelina er en god mor.

«Brangelina», som superparet kalles var sammen i ti år før de giftet seg i hemmelighet i 2014. Det skjedde i Frankrike, i et lite kapell tilknyttet vinslottet Chateau Miraval, hvor de har tilbrakt mye tid siden 2008. Bryllupet klarte de helt å holde under radaren for all verdens kjendispresse.