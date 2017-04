TMZ: Angelina Jolie kjøper nytt hus til 215 millioner kroner

Angelina Jolie betalte nylig nesten 215 millioner kroner for et nytt hus i Los Angeles.

Det er TMZ som bringer denne nyheten som en rekke andre internasjonale medier også omtaler fredag ettermiddag.

– Jolie blir nærmeste nabo til folk som «Grey’s Anatomy»-stjernen-Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Lauren Graham, Will. I. Am and David Fincher, skriver TMZ.

Samtidig blir Angelina Jolie den nye eieren av Cecil B. DeMilles historiske hjem. Filmprodusenten og regissøren De Mille (1881 – 1959) var en pioner innenfor amerikansk filmindustri – og en av de mest anerkjente og prestisjefylte æresprisene innenfor amerikansk filmindustri bærer også hans navn.

Huset som er bygget i 1913 og eiendommen regnes som en av de mest attraktive i Los Angeles. Huset kan blant annet skilte med seks soverom – og ti bad. Giganteiendommen på over åtte mål, inneholder for øvrig det meste av det man kan kjøpe for penger.

Dermed distanserer Angelina Jolie seg ytterligere fra Brad Pitt etter at det i slutten av september i fjor ble kjent at paret går fra hverandre etter 13 år. Med dette kjøpet bekrefter Jolie at hun ikke skal ta med seg de seks barna og flytte til London etter skilsmissen fra Brad Pitt, som det ble spekulert i en periode.

Tvert imot ville hun fortsatt bo i Los Angeles for å kunne fortsette i familieterapi.

Samtidig måtte Pitt godta tøffe skilsmissebetingelser, ifølge Entertainment Tonight som skrev dette i kjølvannet av at nettstedet TMZ meldte at filmstjernen ville flytte til London for å begynne i en ledende stilling i FN-systemet.

– Det er et rykte som absolutt ikke har rot i virkeligheten, sier Angelina Jolies representant til Entertainment Tonight som samtidig understreket at hun var på jakt etter et nytt sted å bo i Los Angeles.

Og det har hun altså funnet nå.