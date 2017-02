Preget Angelina Jolie: – Vanskelig tid

For aller første gang kommenterer Angelina Jolie (41) bruddet med Brad Pitt (53).

På det snart halve året som har gått siden kjendisparet ble separert, har Jolie forholdt seg helt taus. Nå letter hun aldri så lite på sløret overfor BBC.

Hollywood-stjernen befinner seg nå i Kambodsja, hvor hun promoterer sin nye film «First They Killed My Father» – basert på biografien til den kambodsjanske menneskerettsaktivisten Loung Ung.

Når BBC-reporteren spør Jolie om hun vil si noe om bruddet med Pitt, blir hun synlig ukomfortabel. Hun sukker tungt, nøler litt, men hun svarer:

– Jeg vil ikke si så mye om det ... Bortsett fra at det var en veldig vanskelig tid.

41-åringen ser ut til å kjempe mot gråten før hun fortsetter:

SKILLES: Angelina Jolie og Brad Pitt på Oscar-gallaen i 2013. Foto: AFP

– Vi er en familie, og vi vil alltid være en familie. Og vi vil komme oss gjennom dette og forhåpentlig bli en sterkere familie.

På spørsmål om hvordan hun selv takler situasjonen, svarer Jolie:

– Mange mennesker opplever det samme som meg, og nå har hele familien min vært gjennom en veldig tøff tid. Fokuset mitt er nå på barna mine, barna våre, og jeg takler det ved å prøve å finne en vei gjennom alt dette for å forsikre meg om at vi ender opp sterkere og nærmere hverandre.

MED MAMMA PÅ JOBB: Angelina Jolie har med barna til Kambodsja. Foto: AFP

Da Jolie brått søkte om skilsmisse i september i fjor, oppga hun at det var for å sikre «familiens helse».

Påstander om at Jolie hadde brutt ut av ekteskapet fordi Pitt angivelig hadde forsømt seg i rollen som far, spredte seg i amerikanske medier. Både FBI og barnevernet skal ha gransket Pitt etter at han blant annet skal ha opptrådt sint og hardhendt overfor eldstesønnen etter en flyreise. Det er imidlertid ikke blitt bevist at Pitt har opptrådt kritikkverdig.

Jolie og Pitt har de biologiske barna Vivienne og tvillingbroren Knox (8). I tillegg har de Shiloh (10), samt adoptivbarna Maddox (15), Pax (11) og Zahara (10).

Alle de seks barna er med mamma på jobb til Kambodsja. Jolie, som står for regien av «First They Killed My Father», har et sterkt forhold til Kambodsja. Hun adopterte eldstesønnen Maddox herfra i 2002.

