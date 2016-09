Brad Pitt og Angelina Jolie skilles

Hollywoods kanskje aller mest berømte par går fra hverandre etter 13 år.

Det er slutt mellom Angelina Jolie (41) og Brad Pitt (52). TMZ var først til å melde om bruddet. De opplyser at det er Jolie som har søkt om skilsmisse med standardfrasen «uforenlige forskjeller».

Pitt og Jolie har vært blant filmbransjens desidert hotteste par, så nyheten slo ned som en bombe tirsdag ettermiddag.

Robert Offer, talsmann for Jolie, bekrefter nyheten overfor Sky News og legger til at filmstjernen har tatt beslutningen «av hensyn til familiens helse».

– Hun vil ikke kommentere på det nåværende tidspunkt og ber om respekt for privatlivets fred, sier Offer.

Pitt har så langt ikke kommentert bruddet.



Seks barn

Brad Pitt og Angelina Jolie har seks barn sammen, og det skal være nettopp barna som er stridens kjerne, ifølge TMZ. Jolie skal angivelig ikke være fornøyd med ektemannens metoder når det gjelder oppdragelsen av barna.

I FORRIGE UKE: Angelina Jolie besøkte flyktninger på grensen til Syria. Foto: REUTERS

Angelina Jolie og Brad Pitt har de biologiske barna Vivienne og tvillingbroren Knox (8). I tillegg har de Shiloh (10), samt adoptivbarna Maddox (15), Pax (12) og Zahara (11).

Paret giftet seg i i et lite kapell tilknyttet vinslottet Chateau Miraval i Frankrike sommeren 2014. Da hadde det gått 11 år siden de møttes på filmsettet til «Mr og Mrs. Smith». Den gangen var Pitt gift med Jennifer Aniston. Jolie på sin side har to ekteskap bak seg – med Jonny Lee Miller og Billy Bob Thornton.

Fersk separasjon

I skilsmissesøknaden oppgir Jolie 15. september som dato for separasjonen. Jolie krever ikke underholdsbidrag fra Pitt, men hun forlanger angivelig eneomsorgen for barna, og at Pitt kun får besøksrett.



Pitt og Jolie forlovet seg i 2012. Det skal ikke være noen tredje person involvert i bruddet.

Besøkte flyktninger

I forrige uke besøkte Jolie en flyktningleir i Azraq. Da var det ingenting som tydet på at hun selv hadde personlige problemer. Hollywood-stjernen har vært FN-ambassadør siden 2001.

Da Jolie for tre år siden fant ut at hun hadde arvelig anlegg for kreft, valgte hun å operere bort begge brystene. Etterpå har hun også fjernet begge eggstokkene – for forebygge sykdom. Den gangen takket hun ektemannen og familien for støtten.

Pitt uttalte den gangen at han var svært stolt av kona:

– Min største bekymring som far, er å holde familien i live og sammen, og hun har gjort det for oss. På en måte er det et nytt kapittel vi som familie har gått inn i, lød det fra filmveteranen.

