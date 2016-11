Angelina Jolie tilbake i offentligheten etter bruddet

På video i den internasjonale straffedomstolen støttet Angelina Jolie de nye retningslinjene for å straffe krigshandlinger utført mot barn.

For første gang siden bruddet mellom Angelina Jolie og Brad Pitt ble kjent i september viser skuespilleren seg offentlig.

I en video til den internasjonale straffedomstolen holder skuespilleren en tale om hvor viktig deres nye retningslinjer for arbeid med barn bør sees, skriver E Online.

– Jeg ønsker særlig velkommen forpliktelsen til å inkludere tiltaler for kriminelle handlinger utført mot barn hvor enn bevis tillater det som en del av et mer systematisk arbeid. Jeg gratulerer ledende aktors kontor, og alle de som har jobbet med retningslinjene, sier hun ifølge bladet.

Ifølge Den Internasjonale Straffedomstolens nettsider presenterte ICC aktor Fatou Bensouda retningslinjene ved å si:

– Vi må styrke vår beslutning om å avslutte straffefrihet for forbrytelser gjort mot og som berører barn.

Ifølge Fox News tvitret ICC om Jolies video: «Angelina Jolie ønsker OTP retningslinjer: menneskeheten skylder det til barna».

Jolie har vært FN-ambassadør siden 2001. Gjennom samarbeidet med FN har hun besøkt flere krigsherjede land, blant annet har hun vært i Irak tre ganger. En uke før skilsmissen ble offentliggjort besøkte hun en flyktningleir i Azraq.

Spekulert i foreldreretten

Skuespilleren har uttrykt tidligere at hun ønsket seg barn fra flere verdensdeler, og sammen med eksmannen Pitt har hun syv barn. Tvillingene Vivienne og Knox (8) er parets biologiske, i tillegg til Shiloh og adoptivbarna Maddox (14), Pax (11) og Zahara (10).

Siden bruddet ble kjent har flere medier spekulert i hvem av de to som får foreldreretten til barna. En talsperson for Jolie sa tidligere i november at Angelina ville få foreldreretten.

Pitt har derimot ønsket delt omsorg, men Jolie har hatt eneansvaret siden paret flyttet fra hverandre. Først omtrent to uker etter offentliggjøringen fikk Pitt se barna, da med en terapeut til stede. Ifølge amerikanske medier ble han først i november ble han renvasket for anklagene om barnemishandling.