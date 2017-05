Angelina Jolie om moren: – Jeg snakker ofte til henne i tankene mine

Filmstjernen elsker å være mor til seks, men er lei seg for at barna ikke får vokse opp med sin mormor.

I denne månedens utgave av franske ELLE forteller skuespiller Angelina Jolie (41) åpent om at hun inspireres av moren i oppdragelsen av sine seks barn, ifølge People.

Marcheline Bertrand døde i 2007 av eggstokkreft, bare 56 år gammel. Jolie forteller at hun prøver å være et eksempel for barna sine, slik moren var for henne og broren James Haven.

– Jeg ville gitt alt for å ha henne hos meg nå. Jeg har hatt behov for henne. Jeg snakker ofte til henne i tankene mine, og prøver å tenke ut hva hun ville sagt og hvordan hun ville veiledet meg, sier Jolie.

– Viktig å lytte



Sammen med eksmannen Bratt Pitt har hun barna Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) og tvillingene Vivienne og Knox (8).

Jolie og Haven ble oppdratt av moren alene, etter at den fransk-amerikanske skuespillermoren skilte seg fra faren deres, Jon Voight, da de var små.

– Men den eneste egentlige måten jeg vet hvordan jeg skal oppdra dem er virkelig å lytte. Det er kanskje den viktigste tingen enhver forelder kan gjøre. De er motstandsdyktige barn, men de er barn, og uansett hvor mye de trenger hjelp til å forstå de harde sannhetene i livet, trenger de også hva vi alle gjør – beskyttelse og kjærlighet, sier Jolie.

Trist



Om å være mor til seks barn forteller Jolie at det er den største gaven og ansvaret man kan ha.

– Det betyr at man må gjøre alt man kan for å leve for sine verdier og prøve å være et eksempel for barna dine.

Hun forteller at Bertrand ville elsket å være bestemor, og at hun ville vært en stor del av livet til barna hennes.

– Det gjør meg trist at de går glipp av det, sier Jolie.

Skuespilleren har fjernet begge eggstokkene og brystkjertlene for å forebygge kreft. Hun har også mistet oldemoren, bestemoren og tanten til eggstokkreft.