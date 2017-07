Skuespilleren fikk flere ganger anfall da hun sto på scenen under forestillingene til «The Way We Get By» i 2015.

I podkasten «Dr. Berlin's Informed Pregnancy» forteller Seyfried at hun kunne få panikkanfall på scenen.

I 2015 spilte hun i forestillingen «The Way We Get By». Omtrent i hver sjette eller sjuende forestilling kunne hun få anfall, forteller hun.

– Det føles som du skal dø. Du føler at du må ned fra scenen, forteller hun, ifølge People.

Anfallene kunne komme midt under forestillingene, men da hun så bort på medspiller Thomas Sadoski, forsto han hva som foregikk.

– Han kjente igjen blikket mitt og han fikk meg tilbake til virkeligheten. Replikkene ville flyte mellom oss, men kroppen min ble kald samtidig som jeg svettet. Det varte bare omtrent 60 sekunder, og så kom jeg meg gjennom det, sier hun.

Hun tror ikke at publikum la merke til at hun fikk anfallene, fordi hun fortsatte å si replikkene sine.

Sadoski og Seyfried er i dag gift og har en datter sammen. De to møttes for første gang under «The Way We Get By»-oppsetningen, men ble ikke et par før våren i fjor.

I fjor åpnet hun seg også om at hun tar medisiner for sine tvangstanker, og at hun sannsynligvis aldri vil slutte å ta dem.

– Jeg har tatt dem siden jeg var 19, så i elleve år nå. Jeg tar den minste dosen, og jeg ser ikke noe poeng i å slutte med dem nå, fortalte hun da, ifølge People.

«Mamma Mia»-stjernen har tidligere fortalt at hun brukte mange år på å kjempe mot angst og panikkanfall. I 2013 hadde hun lært seg å takle frykten, men sa at hun fremdeles slet.