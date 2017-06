«Skam»-Ruby Amanda-nominert

Anders Baasmo Christiansen er nominert for to roller, Ruby Dagnall (16) og Tindra Hillestad Pack (11) er de yngste som er Amanda-nominert for beste hovedrolle.

Det yngre publikummet kjenner Ruby som Emma i «Skam», men det siste året har hun også stått på teaterscenen med Anders Baasmo Christiansen i «Don Juan», og ikke minst spilt en av hovedrollene i filmen «Rosemari». Mens Tindra er nominert for sin rolle i «The Rules for Everything».

Les mer: Slik er Norges nye stjerneskudd Ruby Dagnall

Filmdebuten til Ruby Dagnall ble skrytt opp i skyene, og i dag ble det klart at den også skaffet henne en nominasjon i kategorien Beste kvinnelige skuespiller – mot medspiller Tuva Novotny i Sara Johnsens «Rosemari».

Dette skrev VGs anmelder om filmen:

«Skuespillerne er fabelaktige! Svenske Tuva Novotny er totalt sømløst norsk, både i språk og varemåte. Og så Ruby Dagnall, da, 16 år gammel, men med fullstendig kontroll på hele sitt uttrykk – her som søkende og sårbar guttejente. Men man mer enn aner hennes enorme kapasitet; jeg tror ikke jeg har sett et mer overbevisende gjennombrudd siden Pål Sverre Hagen i «deUSYNLIGE» i 2008.»

KOLLEGER: Tuva Novotny og Ruby Dagnall spilelr mot hverandre i «Rosemari». Foto: Norsk Filmdistribusjon , 4 1/2

Les hele anmeldelsen her: Enormt tilfredsstillende

De nominerte til årets 20 Amanda-priser ble offentliggjort på Filmens Hus i Oslo tirsdag formiddag. Selve prisen deles ut i Haugesund 19. august under Den norsk filmfestivalen.

Les også: Hun leder årets Amanda-utdeling

Erik Poppes «Kongens nei» markerte seg sterkt med 12 nominasjoner, og Anders Baasmo Christiansen er nominert både til Beste mannlige birolle for nettopp den og til Beste mannlige skuespiller for «Hoggeren».

Husker du: Nå har «Skam»-Ruby også fått munnkurv

Kim Hjorthøys «The Rules of Everything» bet også godt fra seg med hele seks nominasjoner.

MULTINOMINERT: Jesper Christensen som Kong Haakon og Anders Baasmo Christiansen som kronprins Olav i «Kongens nei». Begge er Amanda-nominert for rollene, og Erik Poppe er nominert for regien. Foto: , NORDISK FILM

Se listen over alle de nominerte her:

Beste norske kinofilm:

«Børning 2»: Produsent John M. Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin

VGs mening: Harry-haraball

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»: Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

Les hele anmeldelsen her

«Kongens nei»: Produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox, regi Erik Poppe

VGs anmelder: Stort «ja!» til «Kongens nei»!





Beste barnefilm:

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»: Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

«Snekker Andersen og Julenissen»: Produsenter Are Heidenstrøm og Martin Sundland for Fantefilm, regi Terje Rangnes

«Tungeskjærerne»: Produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene, regi Solveig Melkeraaen.





Beste regi:

Erik Poppe: «Kongens nei»

Izer Aliu: «Fluefangeren»

Kim Hiorthøy: «The Rules for Everything»





Beste kvinnelige skuespiller:

Ruby Dagnall: «Rosemari»

Tuva Novotny: «Rosemari»

Tindra Hillestad Pack: «The Rules for Everything»





Beste mannlige skuespiller:

Anders Baasmo Christiansen: «Hoggeren»

Jesper Christensen: «Kongens nei»

Kristoffer Joner: «Hjertestart»





Beste kvinnelige birolle:

Gisken Armand: «Gilberts grusomme hevn»

Kjersti Tveterås: «Løvekvinnen»

Sarah Francesca Brænne: «The Rules for Everything»





Beste mannlige birolle:

Anders Baasmo Christiansen: «Kongens nei»

Bjarne Syversen og Terje Syversen: «Hoggeren»

Karl Markovics: «Kongens nei»





Beste filmmanus:

Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho og Arild Andresen: «Hjertestart»

Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland: «Kongens nei»

Izer Aliu: «Fluefangeren»





Beste foto:

Øystein Mamen : «The Rules for Everything»

Nils Eilif Bremdal: «Fluefangeren»

John Christian Rosenlund: «Kongens nei»

Beste produksjonsdesign/scenografi

Karl Júlíusson : «Løvekvinnen»

Maria Ducasse : «The Rules for Everything»

Peter Bävman: «Kongens nei»





Beste visuelle effekter:

Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen: «Børning 2»

Álvaro Alonso Lomba: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Arne Kaupang: «Kongens nei»





Beste musikk:

Gaute Storaas: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Johan Söderqvist : «Kongens nei»

Kim Hiorthøy : «The Rules for Everything»





Beste klipp:

Einar Egeland: «Kongens nei»

Even Sigstad: «Supervention 2»

Robert Stengård: «Barneraneren»





Beste lyddesign:

Petter Fladeby og Vidar Grande: «Børning 2»

Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Christian Schaanning: «Kongens nei»





Beste kortfilm:

«Fanny»: produsent Andrea Ottmar, regi Halfdan Ullmann Tøndel

«Min søster»: produsent Nina Maria Barbosa Blad og barna i hovedrollene Filippa og Lina

«The Absence of Eddy Table»: produsent Eric Vogel, regi Rune Spaans





Beste dokumentarfilm:

«69 minutter av 86 dager»: regi Egil Håskjold Larsen, produsent Tone Grøttjord-Glenne

«Nowhere to Hide»: regi Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas

«Tungeskjærerne»: regi Solveig Melkeraaen, produsent Ingvil Giske





Beste utenlandske kinofilm:

«Arrival»: regi Denis Villeneuve

«Jeg, Daniel Blake»: regi Ken Loach

«La La Land»: regi Damien Chazelle

«Manchester by the Sea»: regi Kenneth Lonergan

«Moonlight»: regi Barry Jenkins