Ruby Dagnall (16) og Tindra Hillestad Pack (11) er blant de yngste som er Amanda-nominert for beste hovedrolle.

Det yngre publikum kjenner Ruby som Emma i «Skam», men det siste året har hun også stått på teaterscenen med Anders Baasmo Christiansen i «Don Juan», og ikke minst spilt en av hovedrollene i filmen «Rosemari».

Les mer: Slik er Norges nye stjerneskudd Ruby Dagnall

Filmdebuten til Ruby Dagnall ble skrytt opp i skyene, og i dag ble det klart at den også skaffet henne en nominasjon i kategorien Beste kvinnelige skuespiller – mot medspiller Tuva Novotny i Sara Johnsens «Rosemari».

Dobbeltliv

– Det har vært noe helt, helt nytt. Livet mitt har vært litt dobbelt. For eksempel må jeg løpe ganske snart for å ta avgangsprøve i historie, og så er jeg her nå. Det har vært virkelig kombinert med uvirkelig, og så har jeg ikke helt skjønt hva som er hva, sier Dagnall til VG like etter at nominasjonene er klare.

Husker du: Nå har «Skam»-Ruby også fått munnkurv



UNGE TALENTER: Ruby Dagnall (t.v.) og Tindra Hillestad Pack er begge Amanda-nominert i kategorien Beste kvinnelige skuespiller. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Dette skrev VGs anmelder om filmen:

«Skuespillerne er fabelaktige! Svenske Tuva Novotny er totalt sømløst norsk, både i språk og varemåte. Og så Ruby Dagnall, da, 16 år gammel, men med fullstendig kontroll på hele sitt uttrykk – her som søkende og sårbar guttejente. Men man mer enn aner hennes enorme kapasitet; jeg tror ikke jeg har sett et mer overbevisende gjennombrudd siden Pål Sverre Hagen i «deUSYNLIGE» i 2008.»

Les hele anmeldelsen her: Enormt tilfredsstillende

I samme kategori som Dagnall og Novotny, er 11-årige Tindra Hillestad Pack nominert for sin hovedrolle i «The Rules for Everything».

– Hva synes du om å «konkurrere» mot Novotny?

– Det er rart. Jeg føler at vi har gjort «Rosmarie» veldig sammen. Og vi er fortsatt på lag. Jeg blir veldig glad om hun får den også, for hun har inspirert meg så mye og passer på meg. Hun fortjener det beste!

Les også: Hun leder årets Amanda-utdeling

Prioriterer skole

Nesodden-jenta holder på å gjøre seg ferdig med siste året på videregående.

– Hva er planene videre?

– Drømmen er å begynne på teaterhøgskolen. Men vi får se hva som skjer. Jeg har også lyst til å starte sykkelsjappe, sier 16-åringen og ler.

KOLLEGER: Tuva Novotny og Ruby Dagnall spiller mot hverandre i «Rosemari». Foto: Norsk Filmdistribusjon , 4 1/2

Hun er i hvert fall sikker på at hun skal prioritere skolen i første omgang:

– Jeg skal helt, helt klart gå ferdig videregående. Jeg skal ta det rolig og gå ferdig videregående. Det er veldig, veldig viktig for meg, sier hun.

Fikk du med deg: «Skam»-feberen over millionen på nett igjen

Skummelt med forbilde-ansvar

– Hvordan har hverdagen endret seg etter at du var å se på TV, film og teater?

– I hvert fall det med «Skam» har jeg merket veldig godt. Folk skal komme bort og ta bilder og venninnene mine ler seg i hjel fordi de synes det er så superrart, forteller Ruby og fortsetter:

– Man skjønner også hvor stort internett er. Man tror man har sin egen boble med egne venner, og så plutselig har man 50.000 følgere på Instagram og får mange meldinger hver dag. Da skjønner man hvor mye man kan påvirke, og det er litt skummelt å kjenne på den kraften man kan ha som et kjent fjes. Det er da man må begynne å tenke over «Hva er det jeg står for?» og «Hva er det jeg synes er viktig?». Man får litt ansvar.

– Har det påvirket hva du gjør på sosiale medier?

– Jeg har absolutt måttet tenke mye mer gjennom hva det er jeg signaliserer, hva jeg viser og hva jeg skal stå for. Jeg har snakket masse med Ulrikke Falch som spiller i «Skam» om hvordan det er og hvilken kraft man har. Hun har vært veldig, veldig flink. Jeg har fått veiledning av henne, sier 16-åringen.

Har du lest: Dette vet vi om amerikanske «Skam»

TEATERDEBUT: Fra venstre: Ruby Dagnall, John Emil Jørgensrud, Mari Strand Ferstad, Lasse Lindtner, Bente Børsum, Anders Baasmo Christiansen, Per Frisch, Nader Khademi, Endre Hellestveit, Birgitte Larsen, Erland Bakker og Petronella Barker i «Don Juan» på Nationaltheatret. Foto: Oyvindeide , Nationaltheatret

Skummelt med teater

Av erfaringene det siste året, syntes hun teater var det skumleste:

– Dette med Nationaltheatret skjedde så utrolig fort. Det var veldig, veldig intenst. Jeg sluttet helt på skolen og måtte bare forholde meg til voksne hver dag og gjøre noe jeg aldri hadde gjort før i hele mitt liv. Det var så skummelt - og rart og spennende. Det å føle at man må være litt mer voksen enn man egentlig er, det har vært vanskelig. Og teater er noe helt annet. Men jeg følte virkelig første gangen jeg kom inn dit på øving at «Hvorfor er du her nå?», forteller hun og fortsetter:

– Det var noe jeg aldri har gjort før, og det var et press. Fra media også følte jeg at folk skrev om meg på en måte jeg ikke helt følte jeg kunne leve opp til. For jeg er jo ikke teaterskuespiller overhodet – jeg er bare en videregående-elev, sier hun og smiler.

Nå altså en Amanda-nominert videregående-elev.

Mange nominasjoner

Av andre nominerte, bet Kim Hiorthøys «The Rules of Everything» godt fra seg med hele seks nominasjoner, mens det var Erik Poppes «Kongens nei» som stakk av med flest - ny norgesrekord med 12 Amanda-nominasjoner.

Se listen over alle de Amanda-nominerte her: «Kongens nei» med Amanda-rekord

De nominerte til årets Amanda-priser ble offentliggjort på Filmens Hus i Oslo tirsdag formiddag. Selve prisen deles ut i Haugesund 19. august under Den norske filmfestivalen, og Pia Tjelta skal være programleder.