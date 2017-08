«Kongens nei» satte ny rekord

Amanda-prisen ga et stort «ja» til «Kongens nei». Erik Poppes film slo ut «Max Manus» og er nå historiens mestvinnende norske kinofilm.

Av kveldens mange vinnere, stakk Erik Poppes «Kongens nei» av med mange nok til ny rekord. Men hele åtte priser totalt slår filmen den gamle rekorden til «Max Manus» fra 2009, da den vant sju priser.

Poppe var strålende fornøyd etter at «Kongens nei» hadde laget historie:

– Det er utrolig mange bra filmer som er laget, det er et sterkt filmår. Med disse gutta på laget tok vi den! Sa han.

Svaret fra Kong Haakon selv, danske Jesper Christensen, kom kontant da han ble spurt om hva han tror grunnen er til at filmen vant – og nådde så mange.

– Erik Poppe! Har du lagt merke til hvor mange ganger han har blitt takket i kveld? Det er med god grunn.

Den danske veteranen var republikaner før han gikk i gang med prosjektet, og han har slett ikke snudd etter rollen.

– Det ser jeg ingen grunn til å endre på! Helt bestemt, sa Christensen til stor latter fra sine kolleger.

- Helt enig med deg, istemte Anders Baasmo Christiansen.

Det som overrasket regissør Poppe mest, var hvor bredt filmen nådde.

– At de unge ble så begeistret var stort. Innsatsen som ble lagt i å gjøre det hele så riktig som mulig i forhold til hva som skjedde, gjorde at det var lettere for alle å gå inn i det.

KJÆRESTER OG KOLLEGER: Anders Baasmo Christiansen var involvert i flere Amanda-nominerte filmer. På den røde løperen kom han med kjæresten Marie Blokhus. Foto: Scanpix.

Erik Poppe vant også beste kinofilm med sin forrige film, «Tusen ganger god natt». Han avviste bestemt at han blir blasért med alle prisene.

– Det gjør jeg bestemt ikke! Jeg synes det er så mange fine filmer som lages for tiden, og så mye talent. Jeg blir rørt over å bli nominert, og forventer ingenting. Jeg sitter her og er kjempenervøs, forsikret han.

Prisen for Beste norske kinofilm ble delt ut av Agnes Kittelsen og Nils Ole Oftebro, og sikret at «Kongens nei» slo Amanda-rekorden til «Max Manus» fra 2009.

– Jeg må få lov til å si at jeg var like overrasket som Kristoffer over at ikke Jesper Christensen vant prisen for Beste mannlige skuespiller. Det var enormt stort for meg å få lov til å spille med mitt store idol, sa Anders Baasmo Christiansen i takketalen.

Fra «Skam» til filmgull

Svenske Adam Pålsson, kjent fra «Tørk ikke tårer uten hansker», delte ut prisen for Beste kvinnelige skuespiller, som gikk til Ruby Dagnall for hovedrollen i Sara Johnsens «Rosemari».

Dagnall fylte nettopp 17 år, og mandag begynner hun i andre klasse på videregående. Men lørdag kveld ble hun kåret til film-Norges største kvinnelige stjerne.

– Det skal mye til å ikke si noe kleint nå, innledet Dagnall med.

– Jeg må si takk - tusen, tusen takk, dette er superstas! Tusen takk, Sara: du er så snill og intelligent og har inspirert meg så mye. Jeg kunne ikke vært en heldigere debutant enn å havne i dine profesjonelle og talentfulle hender. Stas – virkelig stas!

VANT MED DEBUTEN: Ruby Dagnall (17) skal begynne i andre klasse på videregående mandag. Lørdag ble hun utropt som beste kvinnelige skuespiller for innsatsen i «Rosemari». Foto: Scanpix Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Som 17-åring er Dagnall for ung til å feire med champagne.

– Jeg skal drikke Mozell. Eller Solo, Solo er godt! Jeg skal feste helt til mamma sier jeg må gå og legge meg, sier Dagnall som rettet den aller største takken til kollega Tuva Novotny fra «Rosemari»:

– Tuva har vært forbildet mitt hele veien, jeg har sittet på settet og sett på monitoren hvordan hun jobber i stedet for å ta pause. Den jobben jeg har gjort, er nesten en kopi av henne, jeg er så inspirert av henne.

Før showet røpet Ruby at hun hadde øvd seg på en takketale på do.

– Jeg gikk inn på dobåsen i sted og hvisket den for meg selv. Om og om igjen. Da jeg kom ut igjen, var det en dame som var sur fordi jeg hadde brukt så lang tid!, fortalte hun smilende.

– Hvordan var det å faktisk holde tale?

– Veldig skummelt, vanskelig å si noe kult og fett, det er ikke så lett å få til det. Jeg hørte ikke selv at jeg vant, det var mamma som slo meg hardt i ryggen.

– Hvordan blir det å gå på skole uten å si nei til eventuelle filmtilbud?

– Det blir vanskelig. Men én ting av gangen er viktig nå, altså. Jeg vil fullføre videregående.

KOM I PRIVATFLY OG VANT: Marcus og Martinus sammen med mannen som lagde dokumentarfilm om dem, Daniel Fahre. Foto: Scanpix

Folkets Amanda til Marcus & Martinus

Folkets Amanda, stemt frem av kinopublikummet og ikke en jury, gikk til dokumentarfilmen «Marcus & Martinus: Sammen om drømmen».

– Vi vil si tusen takk til alle som har stemt på oss. Vi setter utrolig stor pris på det, sa Marcus fra scenen.

Pia Tjelta fikk korreks da hun startet med å si «Marcus og Martinius har akkurat vunnet …». Martinus brøt inn og sa «Jeg heter Mertinus». Tjelta smilte og unnskyldte seg med: «Vi tar det bare én gang til. Jeg er snart 40», før hun fikk det riktig.

Marcus & Martinus' mamma: – Det har vært kjempetøft

Marcus & Martinus møtte pressen sammen med regissør Daniel Fahre. VG ville vite hvem som skal få statuetten til slutt da vi møtte dem bak scenen. Og da var diskusjonen i gang:

– Jeg synes Daniel skal få den, sa Marcus.

– Vi tar stein, saks, papir, repliserte Martinus.

Men så konkluderte de, foreløpig: Daniel får den, før de kom på at også far Kjell Erik Gunnarsen fortjener litt ære.

Prebz og Dennis, som selv nylig kom med kinofilm, var på Amanda for å dele ut prisen for Beste visuelle effekter – til Arne Kaupang for «Kongens nei».

Siddisens tredje



I kategorien beste mannlige skuespiller, var det Kristoffer Joner som ropt opp som vinner for innsatsen i «Hjertestart» av Arild Andresen.

Joner lo litt da han kom på scenen, og sa:

– OK, la oss kjøre dette! Nei, jeg har ikke sånn takketale. Jeg sier tusen takk for meg. Kos dere masse i kveld, så snakkes vi etterpå, tar en øl og snakker drit da. Tusen takk! sa vinneren fra scenen.

AMANDA FOR TREDJE GANG: Siddisen Kristoffer Joner tok med prisen for årets mannlige skuespiller for innsatsen i «Hjertestart». Foto: Scanpix.

Da han møtte pressen like etterpå, etter å ha forlagt selve statuetten, sa Joner at prisen kom veldig overraskende:

– Jeg ble rett og slett litt satt ut. Jeg så på meg selv som underdog-en i den kategorien der. Men det betyr veldig mye. Arild lot meg få være den jeg er, sier Joner.

Stavanger-skuespilleren har to Amanda-priser fra før.

Lise Karlsnes var i Haugesund for å dele ut pris for Beste filmmusikk. Den gikk til Johan Söderqvist for «Kongens nei».

Karlsnes fortalte til VG før sendingen at hun trodde innsatsen hennes i «Børning 2» var alibiet for at hun for første gang var på filmprisutdeling, og ikke musikkprisutdeling.

På spørsmål om hun kunne tenkte seg å gjøre mer film, svarte Karlsnes:

– De må bare spørre!

HOPPENDE GLAD ETTERPÅ: Pia Tjelta la ikke skjul på at hun hadde sommerfugler i magen før jobben som Amanda-vertinne. Da kameraene ble slått av kunne hun puste ut og juble. Foto: Scanpix Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Flere av de tidligere skuespillerne i «Olsenbanden Junior» var på plass for å dele ut prisen for Beste mannlige birolle. De spøkte med stor selvironi om at det var alt for lite av sprengstoff, kofferter med penger og klønete politimenn i ungdomsinnholdet nå for tiden, og mente «Skam» hadde noe å lære av dem.

Vinneren, tyske Karl Markovics fra «Kongens nei», var ikke til stede. Regissør Erik Poppe mottok prisen på hans vegne.

Politisk Amanda

Av de mer politiske innslagene under kvelden prisshow, var da Janne Heltberg delte ut priser i flere tekniske kategorier. Hun benyttet anledningen til å understreke at hun støttet Mohamed Jabaly som filmskaper og filmarbeider.

Det gjentok også prisvinner Øystein Mannen, som vant Beste foto for «The Rules for Everything».

Tidligere i uken har flere skuespillere delt sin støtte i sosiale medier. Jabaly har tidligere hatt kunstnervisum, men har nå fått avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse av både UDI og UNE.

Også Fredrik Græsvik sluttet seg til Jabaly-oppropet da han delte ut pris for Beste dokumentarfilm til «Nowhere to Hide» og regissør Zaradasht Ahmed.

ÅRETS DOKUMENTAR: «Nowhere to Hide», regissert av Zaradasht Ahmed vant dokumentarprisen. Her sammen med produsent Mette Cheng Munthe-Kaas. Foto: Scanpix. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Totalt 20 Amada-priser skal ble delt ut i Haugesund lørdag, der Den norske filmfestivalen innledes. Programleder Pia Tjelta innledet Amanda-showet med en sang til ære for alle som står på rulleteksten, men som ikke alltid kommer seg til selve Amanda-festen.

– Jeg gleder meg til å feire alle dem som har svettet og blødd for filmene sine. Jeg har aldri ledet en sending før, så jeg er litt redd også, sa Tjelta til VG da programlederjobben ble kjent.

Her er alle de Amandanominerte (vinnerne markeres i kursiv):

Amandakomiteens Gullklapper: Inger-Lise Langfeldt

Amandakomiteens Ærespris: Axel Helgeland

Folkets Amanda (publikumsavstemning): Marcus & Martinus – Sammen om drømmen

Beste norske kinofilm:

«Børning 2»: regi Hallvard Bræin

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»: regi Rasmus A. Sivertsen

«Kongens nei»: regi Erik Poppe

MULTINOMINERT: Jesper Christensen som Kong Haakon og Anders Baasmo Christiansen som kronprins Olav i «Kongens nei». Begge er Amanda-nominert for rollene, og Erik Poppe er nominert for regien. FOTO: NORDISK FILM

Beste barnefilm:

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»: regi Rasmus A. Sivertsen

«Snekker Andersen og Julenissen»: regi Terje Rangnes

«Tungeskjærerne»: regi Solveig Melkeraaen

Beste regi:

Erik Poppe: «Kongens nei»

Izer Aliu: «Fluefangeren»

Kim Hiorthøy: «The Rules for Everything»

Beste kvinnelige skuespiller:

Ruby Dagnall: «Rosemari»

Tuva Novotny: «Rosemari»

Tindra Hillestad Pack: «The Rules for Everything»

KOLLEGER: Tuva Novotny og Ruby Dagnall spiller mot hverandre i «Rosemari». FOTO: NORSK FILMDISTRIBUSJON, 4 1/2

Beste mannlige skuespiller:

Anders Baasmo Christiansen: «Hoggeren»

Jesper Christensen: «Kongens nei»

Kristoffer Joner: «Hjertestart»

Beste kvinnelige birolle:

Gisken Armand: «Gilberts grusomme hevn»

Kjersti Tveterås: «Løvekvinnen»

Sarah Francesca Brænne: «The Rules for Everything»

Beste mannlige birolle:

Anders Baasmo Christiansen: «Kongens nei»

Bjarne Syversen og Terje Syversen: «Hoggeren»

Karl Markovics: «Kongens nei»

Beste filmmanus:

Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho og Arild Andresen: «Hjertestart»

Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland: «Kongens nei»

Izer Aliu: «Fluefangeren»

Beste foto:

Øystein Mamen: « The Rules for Everything»

Nils Eilif Bremdal: «Fluefangeren»

John Christian Rosenlund: «Kongens nei»

UNG SKUESPILLER: Tindra Hillestad Pack i «The Rules For Everything». Foto: Motlys, Arthaus

Beste produksjonsdesign/scenografi:

Karl Júlíusson: «Løvekvinnen»

Maria Ducasse: «The Rules for Everything»

Peter Bävman: «Kongens nei»

Beste visuelle effekter:

Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen: «Børning 2»

Álvaro Alonso Lomba: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Arne Kaupang: «Kongens nei»

Beste musikk:

Gaute Storaas: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Johan Söderqvist: «Kongens nei»

Kim Hiorthøy: «The Rules for Everything»

Beste klipp:

Einar Egeland: «Kongens nei»

Even Sigstad: «Supervention 2»

Robert Stengård: «Barneraneren»

Beste lyddesign:

Petter Fladeby og Vidar Grande: «Børning 2»

Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Christian Schaanning: «Kongens nei»

POPULÆR FILM: Anders Baasmo Christiansen i «Børning 2». Foto: Eirik Evjen , SF Norge

Beste kortfilm:

«Fanny»: regi Halfdan Ullmann Tøndel

«Min søster»: regi Liv Joelle Barbosa Blad

«The Absence of Eddy Table»: regi Rune Spaans

Beste dokumentarfilm:

«69 minutter av 86 dager»: regi Egil Håskjold Larsen

«Nowhere to Hide»: regi Zaradasht Ahmed

«Tungeskjærerne»: regi Solveig Melkeraaen

Beste utenlandske kinofilm:

«Arrival»: regi Denis Villeneuve

«Jeg, Daniel Blake»: regi Ken Loach

«La La Land»: regi Damien Chazelle

«Manchester by the Sea»: regi Kenneth Lonergan

«Moonlight»: regi Barry Jenkins