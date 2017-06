«Kongens nei» med Amanda-rekord

Eirk Poppes «Kongens nei» har satt historisk rekord med 12 Amanda-nominasjoner. Anders Baasmo Christiansen er nominert for to roller.

Erik Poppes «Kongens nei» markerte seg sterkt med 12 nominasjoner, og Anders Baasmo Christiansen er nominert både til Beste mannlige birolle for nettopp den og til Beste mannlige skuespiller for «Hoggeren».

«Kongens nei» stakk også av med nominasjoner for blant annet Beste regi, Beste norsk kinofilm, Beste mannlige hovedrolle, Beste foto, Beste musikk og Beste visuelle effekter. 12 nominasjoner er rekord i Amanda-historien.

– Jeg er stolt og ydmyk, sier regissør Erik Poppe til VG etter at nominasjonene er presentert.

GLAD REGISSØR: Erik Poppe er selv nominert for regien på «Kongens nei» - og filmen har fått ytterligere 11 nominasjoner til årets Amanda-utdeling. Foto: Marcus Wilter , VG

De nominerte til årets Amanda-priser ble offentliggjort på Filmens Hus i Oslo tirsdag formiddag. Selve prisen deles ut i Haugesund 19. august under Den norske filmfestivalen.

– Det er en opplevelse av å være stolt av av det arbeidet som er gjort over fire år. Det er mange som har ofret mye, og da er det selvsagt veldig deilig å avslutte med dette, sier Poppe.

«Kongens nei» var Norges Oscar-kandidat i fjor, uten at vi kom med i siste runde. Filmen hadde også fjorårets beste åpningshelg på kino, og ble 2016s mest sette film etter bare tre uker.

– Det var så vidt vi fikk støtte, og at filmen har blitt en så stor publikumssuksess, er mer enn man kunne håpe på, sier regissøren.

Filmen som handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940 da kong Haakon blir møtt med følgende ultimatum fra den tyske okkupasjonsmakten: Overgi deg og landet eller dø.

Suksess i utlandet



Poppe forteller at filmen nå er lansert i Japan, og at den er tidenes best besøkte norske film i Danmark, der hovedrolleinnehaver, Amanda-nominerte Jesper Christensen, er fra. Snart åpner den i Sverige også.

– Det viser at det vi trodde var vår egen lille historie er stor, og det er bra. Vi trodde kanskje det bare var vi som var interessert i den, hevder han.

Han vil gjerne benytte anledningen til å takk lokalbefolkningen påi Trysil og Elverum, der deler av filmen er innspilt.

– De har bidratt så mye. Det er over 1000 mennesker som har stilt opp. Jeg håper ordføreren eller rådmannen heiser flagget til topps, sier regissøren.

Se listen over alle de nominerte her:

Beste norske kinofilm:

«Børning 2»: Produsent John M. Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»: Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

«Kongens nei»: Produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox, regi Erik Poppe

MULTINOMINERT: Jesper Christensen som Kong Haakon og Anders Baasmo Christiansen som kronprins Olav i «Kongens nei». Begge er Amanda-nominert for rollene, og Erik Poppe er nominert for regien. Foto: , NORDISK FILM





Beste barnefilm:

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»: Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

«Snekker Andersen og Julenissen»: Produsenter Are Heidenstrøm og Martin Sundland for Fantefilm, regi Terje Rangnes

«Tungeskjærerne»: Produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene, regi Solveig Melkeraaen.





Beste regi:

Erik Poppe: «Kongens nei»

Izer Aliu: «Fluefangeren»

Kim Hiorthøy: «The Rules for Everything»





Beste kvinnelige skuespiller:

Ruby Dagnall: «Rosemari»

Tuva Novotny: «Rosemari»

Tindra Hillestad Pack: «The Rules for Everything»





Beste mannlige skuespiller:

Anders Baasmo Christiansen: «Hoggeren»

Jesper Christensen: «Kongens nei»

Kristoffer Joner: «Hjertestart»





Beste kvinnelige birolle:

Gisken Armand: «Gilberts grusomme hevn»

Kjersti Tveterås: «Løvekvinnen»

Sarah Francesca Brænne: «The Rules for Everything»





Beste mannlige birolle:

Anders Baasmo Christiansen: «Kongens nei»

Bjarne Syversen og Terje Syversen: «Hoggeren»

Karl Markovics: «Kongens nei»





Beste filmmanus:

Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho og Arild Andresen: «Hjertestart»

Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland: «Kongens nei»

Izer Aliu: «Fluefangeren»





Beste foto:

Øystein Mamen : «The Rules for Everything»

Nils Eilif Bremdal: «Fluefangeren»

John Christian Rosenlund: «Kongens nei»

Beste produksjonsdesign/scenografi

Karl Júlíusson : «Løvekvinnen»

Maria Ducasse : «The Rules for Everything»

Peter Bävman: «Kongens nei»





Beste visuelle effekter:

Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen: «Børning 2»

Álvaro Alonso Lomba: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Arne Kaupang: «Kongens nei»





Beste musikk:

Gaute Storaas: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Johan Söderqvist : «Kongens nei»

Kim Hiorthøy : «The Rules for Everything»





Beste klipp:

Einar Egeland: «Kongens nei»

Even Sigstad: «Supervention 2»

Robert Stengård: «Barneraneren»





Beste lyddesign:

Petter Fladeby og Vidar Grande: «Børning 2»

Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes: «Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Christian Schaanning: «Kongens nei»





Beste kortfilm:

«Fanny»: produsent Andrea Ottmar, regi Halfdan Ullmann Tøndel

«Min søster»: produsent Nina Maria Barbosa Blad og barna i hovedrollene Filippa og Lina

«The Absence of Eddy Table»: produsent Eric Vogel, regi Rune Spaans





Beste dokumentarfilm:

«69 minutter av 86 dager»: regi Egil Håskjold Larsen, produsent Tone Grøttjord-Glenne

«Nowhere to Hide»: regi Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas

«Tungeskjærerne»: regi Solveig Melkeraaen, produsent Ingvil Giske





Beste utenlandske kinofilm:

«Arrival»: regi Denis Villeneuve

«Jeg, Daniel Blake»: regi Ken Loach

«La La Land»: regi Damien Chazelle

«Manchester by the Sea»: regi Kenneth Lonergan

«Moonlight»: regi Barry Jenkins