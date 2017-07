G-Eazy i Norge: – Lager kjempegode vafler og er god til å ha sex

Fenomenet G-Eazy er singel og har draget på damene, etter eget utsagn. Og så har han noen triks i ermet.

Gerald Earl Gillum, bedre kjent som G-Eazy, er i Norge for å underholde den norske fansen på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg.

28-åringen lagde den populære låten «Me, Myself & I» som ble utgitt i 2015. Siden har karrieren bare gått oppover.

Torsdag spiller G-Eazy sin første åpne konsert for den norske fansen.

– Jeg gleder meg veldig, sier artisten til VG.

Kan date fans

G-Eazy er en hjerteknuser blant fansen. Artisten forteller om hendelser der jentefans sporer ham opp på sosiale medier.

– Engang da vi var i Sverige, var det noen jenter som drev og fulgte etter oss uansett hvor vi gikk. Dette varte i flere timer! Det viste seg at de hadde sport oss opp via Snapchat og Instagram, sier artisten.

Han synes hendelsen var veldig merkelig, men er vant til at fans prøver å finne ut hvor han er. Rapperen får ofte spørsmål om han har kjæreste.

– Jeg er singel, bekrefter han.

GODT HUMØR: Artisten forteller om morsomme hendelser med fans. Foto: Odin Jæger, VG

Han legger ikke skjul på at fansen kan være innenfor radaren hans. For å imponere jenter er han bare seg selv, men har også andre triks på lager.

– Jeg viser musklene mine, som du sikkert kan se under jakken min. Jeg er veldig sterk, legger han til.

Rapperen legger ikke skjul på at han har andre talenter som kan tilfredsstille damene.

– Jeg lager kjempegode vafler og er god til å ha sex, påstår han.

Elsker Norge

28-åringen besøkte Norge sist vinteren 2015, da han spilte en lukket konsert i forbindelse med utgivelsen av albumet «When it's Dark Out». Forrige måned kunne G-Eazy røpe at han slipper sitt nye album «The Beautiful & Damned» til høsten.

– Det er det beste albumet jeg har laget til nå. Jeg er veldig spent, for fansen vil oppleve to sider av meg, sier han.

Tønsberg er artistens 11. stopp i Europa. Til tross for at artisten drar verden rundt, får han ikke tid til å oppleve stort. Han velger å notere ned favorittstedene slik at han kan besøke dem ved senere anledning.

– Vi spiller så mange konserter med et stramt tidsskjema. Norge er notert ned på listen min og skal definitivt besøkes flere ganger.

G-Eazy har tidligere reist rundt med Olav Stubberud, som er kjent for å fotografere kjente ansikter som Justin Bieber og Kygo. Ifølge artisten har Stubberud bidratt til kjappe guider rundt i Oslos gater.

– Olav er tydeligvis en superstjerne her! Og mer berømt enn meg, sier han.

Rapperen forteller at han elsker Norge og det grå været som følger med.

– Jeg liker det grått og kaldt. Fjellene er vakre og alt er så fint, sier han.

SLOTTSFJELL: G-Eazy spiller på Slottsfjellfestivalen i morgen kveld. Foto: ODIN JÆGER, VG

Kommer tilbake

For et par år siden lagde G-Eazy låter med eget utstyr og nære venner. Nå ønsker han å lage låter med store stjerner som The Weeknd, Eminem og Drake.

– Hvis jeg ikke hadde vært her i dag, hadde jeg nok jobbet som en servitør eller på McDonalds. Kanskje lagd vafler, sier han og ler.

Til tross for at han blir mer kjent for hver dag som går, ser det ut til at artisten har beina på jordet. I intervjuet takker han fansen for støtten og muligheten for å kunne reise verden rundt.

– Har du planer om å komme tilbake til Norge snart?

– Definitivt. Ikke bare én gang, men flere.

