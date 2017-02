Farvel med Åsleik Engmark: – Den fineste og tristeste bisettelsen

GREFSEN KIRKE (VG) Familie og venner tok i dag farvel med den folkekjære skuespilleren og komikeren Åsleik Engmark i Oslo.

Komikerveteranen døde søndag for halvannen uke siden, etter å ha fått et illebefinnende under et familiebesøk i Brüssel. Han ble bare 51 år gammel.

Bisettelsen i Grefsen kirke startet kl 13. Kirken har 600 sitteplasser.

Kisten ble båret ut til trompet-toner fra Ole Edvard Antonsen.

– Det var en utrolig fin seremoni. Jeg tror det er den fineste og tristeste bisettelsen jeg har vært i. Det ble sagt nydelige minneord, forteller Sigrid Bonde Tusvik.

– Gjestene lo og gråt. Dette var helt i Åsleiks ånd. Jeg tror han hadde vært fornøyd hvis han hadde hatt regi på dette, sier Lisa Tønne.

RØRT: Sigrid Bonde Tusvik (t.v.) og Lisa Tønne. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Hva skal man si? Man blir bare svimeslått av sjokk. Det var liksom ikke hans tur, sier Anders Hatlo.

– Foreldre skal ikke måtte begrave sine barn. Men han har etterlatt seg bevis på at han har vært her, ikke bare karrieremessig, men i fom av tre flotte barn. På en dag som denne gjør man seg også tanker om eget liv. Det er tydelig at Åsleik var veldig til stede for sine, la Hatlo til.

– Takknemlighet er det første ordet jeg tenker på i dag. Det er fint å se hva Åsleik har betydd for så mange, sier Jonas Rønning.

I SJOKK: Anders Hatlo. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Han beskriver minnestunden som fantastisk, og slik livet er:

– Fra latter og glede til sorg. Minnetalene fra de som sto ham nærmest var veldig fine.

– Gripende og sterkt. En bisettelse verdig en fantastisk fin fyr, sier Nils Ingar Aadne.

Engmark ble bisatt i bydelen der han har sine røtter. Det var nemlig ved Grefsen videregående skole han startet karrieren – i Grefsenrevyen på 80-tallet.

TAKKNEMLIG: Jonas Rønning. Foto: Tore Kristiansen , VG

Blant de øvrige som var til stede ved bisettelsen var Are Kalvø, Olaf Thommesen, Henrik Thodesen, Charlo Halvorsen, Tommy Steine, Zahid Ali, Shabana Rehman, Christian Skolmen, Geir Kvarme, Espen Beranek Holm, Nils Petter Mørland, Øyvind Angeltveit, Anders Hatlo, Gustav Nilsen, Øystein Bache og Rune Gokstad.

De fleste gikk stille inn i kirken.

Privat seremoni



Engmarks pårørende ville at seremonien først og fremst skulle være et personlig farvel, og har via begravelsesbyrået forklart at de ikke ønsket presse til stede inne i kirken.

Familien uttrykte likevel forståelse for at media ønsket å dekke bisettelsen, med tanke på Engmarks posisjon i norsk kulturliv.

Komikeren var selv opptatt av å skjerme privatlivet.

Engmark etterlater seg tre voksne barn – trillinger – og kjæreste.

«Min elskede kjæreste, vår kjære pappa, sønn, bror, svoger og onkel Åsleik Audgar Engmark født 27. desember 1965, døde brått fra oss 12. februar 2017», sto det i dødsannonsen i forrige uke, publisert på begravelsesbyrået Jølstads nettsider.

Så sent som 7. februar var Engmark konferansier for en dugnadskonsert i regi av Impande Foundation, som driver utviklingsarbeid for barn og unge i Afrika.

TILSTEDE: Tommy Steine. Foto: Tore Kristiansen , VG

«Like fint som blomster er en gave til Impande», skriver de pårørende i dødsannonsen.

Turnerte til det siste



Den prisbelønnnede og folkekjære skuespilleren har turnert helt frem til det siste sammen med musikervennen Jon Rørmark med showet «Aladdin og hans magiske Europa – flyktningturné 2016-2017», som handlet om flyktningkrisen.

Syv år har gått siden Engmark sjarmerte hele det norske folk og danset seg helt til topps sammen med Nadya Khamitskaya i «Skal vi danse». Han vant over Aylar Lie i finalen.

Nadya beskriver dansepartnerens bortgang som «ufattelig». Aylar skriver på Instagram at Engmark døde på hennes fødselsdag – og at norsk underholdning er blitt fattigere.