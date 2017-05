Vendela (50) og Petter (37) er kjærester

Sagaen om de tidligere «Farmen Kjendis»-kollegene fortsetter. Nå bekrefter de at de er et par.

Forholdet mellom den tidligere supermodellen og «Paradise Hotel»-kongen har vært en snakkis de siste månedene etter at TV2s «Farmen Kjendis» var ferdig vist på TV.

Er de kjærester eller bare tuller de? Er det et pr-stunt? VG har også omtalt forholdet mellom de to, sist under Gullruten i Bergen.

Her avviste Vendela at de var kjærester, men bekreftet at de er veldig gode venner.

Nå har de to endelig bekreftet at de er et par.

– Ja, vi er kjærester, bekrefter både Vendela og Petter overfor seher.no.



VG har ikke lyktes med å få tak i paret de siste ukene før Gullruten, men paret har stilt opp sammen i flere reportasjer i Se og Hør med koselig vinkling.

I februar uttrykte Pilgaard sin store fascinasjon for den tretten år eldre kvinnen. Men heller ikke her ble det noe kjærestebekreftelse.

– Vendela er drømmedamen. Vi er veldig, veldig, veldig gode venner, og har et helt unikt forhold. Vi støtter hverandre og rådfører oss med hverandre. Vi er ikke kjærester enda, altså. Men hvem vet hva som skjer i fremtiden, uttalte Pilgaard den gang.