TV 2-søndagen: Halvparten av seerne forsvant uten «Farmen kjendis»

Leder Søndag var det tilbake til hverdagen for TV 2 etter oppturen med «Farmen kjendis».

Forrige søndag var det i snitt 1.299.000 som fulgte finalen i «Farmen kjendis» – og da det var klart at da Lothepus vant, var det intet mindre enn 1,5 millioner som fikk det med seg.

Dermed ble finalen i «Farmen kjendis» den mest sette «Farmen»-finalen gjennom tidene. Og smitteeffekten var stor for flere av TV 2s andre programmer som enten ble sendt like før etter «Farmen kjendis» den søndagen.

For søndagen med og uten «Farmen kjendis» er langt fra lik:

21-nyhetene hadde 958.000 seere forrige søndag, men endte opp med 462.000 seere uten «Farmen kjendis». Tilsvarende tall for Sportsnyhetene var 952.000 seere på finalekvelden og 346.000 i går.

Ida Fladens «Happy Go Lucky», som riktignok gikk en halvtime senere i går, gikk fra fra 398.000 til 192.000 seere.

– Ja det er riktig at «Farmen kjendis» - naturlig nok - har bidratt til at både 21-nyhetene og sportsnyhetene har hatt svært høye seertall de siste ukene. Nå når «Farmen kjendis» er over så er tallene tilbake på et normalt høyt nivå. Når det gjelder «Happy go lucky» så ble denne episoden nå på søndag sendt en halv time senere enn vanlig, noe som selvsagt påvirker seertallene, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl til VG, og legger til:

– Ellers opplevde TV 2 hele fem sesongrekorder denne helgen. Både «God Morgen Norge», «Norske Talenter», «Senkveld», «Hver gang vi møtes» og ikke minst 21-nyhetene på lørdag hadde sine beste tall så langt denne våren.

TV 2s Therese Johaug-dokumentar, som fikk mye oppmerksomhet i forkant, fikk 377.000 seere. «Petter Uteligger: De pårørende» hadde 472.000 seere.

TV-helgens ti på topp:

1. «Nytt på nytt» NRK1: 1.110.000

2. «Mesternes mester» NRK1: 952.000

3. «Skavlan» NRK1: 915.000

4. «Norge rundt» NRK1: 812.000

5. VM Skiskyting - stafett herrer, NRK1: 809.000

6. VM Skiskyting - fellesstart herrer, NRK1: 736.000

7. «Hver gang vi møtes» - del 2, TV 2: 704.000 (Totalt for begge deler: 628.000)

8. «Anno» (fredag), NRK1: 673.000

9. «Senkveld» TV 2: 671.000

10. «Norske talenter» - del 1, TV 2: 618.000 (Totalt for begge deler: 609.000)