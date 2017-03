«Lothepus» om livet etter «Farmen»: – Ser ikke på meg selv som kjendis

TV-stjernen, musikeren og klesdesigneren Leif Einar Lothe (47) tar et steg videre i karrieren – til høsten kommer boken om livet til «Lothepus».

Det har gått seks uker siden Leif Einar «Lothepus» Lothe stakk av med seieren i «Farmen kjendis».

Fjordcowboyen fra Hardanger ble raskt folkets favoritt da realityserien begynte på TV 2, og Lothe ble ringt ned av fans, journalister og fremtidige samarbeidspartnere.

Dersom du tror at ting har roet seg for 47-åringen nå, må du tro om igjen. Lothe har så mange prosjekter på gang, at han nå ser etter en som kan hjelpe ham med å drive entreprenørselskapet hans i Hardanger.

I vår og sommer skal han spille konserter med bandet sitt over hele Norge, dokumentarserien «Fjorden Cowboys» er i gang med innspilling av ny sesong, og nettbutikken hans vokser stadig med flere produkter, blant annet ullgensere som er ferdig strikket.

– Livet for tiden er veldig hektisk, og det er møter hele dagen om nye prosjekter. Jeg prøver å få i gang et samarbeid med Hansa om øl, det er snakk om en parfyme, jeg vil lage en sjampo som folk skjønner er en sjampo, og jeg planlegger et nytt album med «Farmen»-gjengen som korister, sier Lothe til VG.

GUTTEN I RØYKEN: Kallenavnet «Lothepus» har blitt et varemerke som pryder både kondomer, T-skjorter og strikkegensere. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Selvbiografi

Og til høsten kommer boken om livet hans.

– Det er mange som har ringt og sagt at de vil skrive en bok om meg. Til slutt havnet jeg på Samlaget og forfatteren Finn Tokvam. Han forstår humoren og livet i Hardanger, sier Lothe.

FORFATTER: Finn Tokvam skal skrive boken om «Lothepus». Foto: Poul Iversen

Journalist, musiker og forfatter Tokvam skal gjennom samtaler med Lothe finne svaret på hvem «Lothepus» egentlig er. Resultatet skal bli en bok med røverhistorier og private bilder, som kommer i september.

– Jeg skriver så mye feil, så det går ikke an at jeg skal skrive selv, sier Lothe.

Reality-kjendisen innrømmer at det kan bli vanskelig å snakke om de vanskelige sidene av livet. Som da lillebroren døde i en traktorulykke da Lothe var 17 år gammel.

– Jeg har vært med på mye rart, og jeg må si det som det er. Men jeg er ikke så god på sånne følelsesgreier, sier Lothe.

FANS: «Lothepus» har fått enda flere tilhengere etter «Farmen kjendis». Søstrene Emilie (23) og Karen Holman (22) er store fans, og moren deres ønsker å flytte til Hardanger på grunn av «Fjorden Cowboys». Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Ingen kjendis

Til tross for bokavtale om livet som «Lothepus», mener han selv at han ikke er kjendis.

– Jeg ser ikke på meg selv som kjendis, sier Lothe.

– Vi får håpe at det gir seg snart. Jeg har altfor dårlig tid å gjøre den egentlige jobben min. Nå må jeg grave tidlig på morgenen og på kveldstid, legger han til.

Til vanlig lever Lothe livet som maskinentreprenør og anleggsarbeider i Odda i Hardanger, hvor han er samboer med Randi Sørum (37).

Han er klar på at han ikke kommer til å gi opp livet i Hardanger.

– Jeg er for glad i jobben som maskinentreprenør til å gi opp det. Da tror jeg alt hadde blitt feil. Det jeg har lyst til er å leve som i gamle dager, sier Lothe, og legger til at han planlegger å lage en smie i garasjen hjemme i Odda.

SELFIE: Lothe får ikke sitte i fred på Karl Johan i Oslo. Merete Johansen (29) og Karoline Jensen (24) var to av dem som sikret seg et bilde med TV-stjernen. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Fans og selfier



VG møter ham i Oslo for en prat mens han er i hovedstaden for å gjeste et talkshow. På den snaue timen intervjuet varer, kommer ti fans bort for å ta en selfie. Og Lothe sier ja til alle sammen og svarer samtidig på spørsmålene om «når «Farmen» var ferdig innspilt» og «hvem av de andre deltagerne han fortsatt har kontakt med».

– En av årsakene til at jeg skriver denne boken, er slik at folk slipper å mase. Da kan de lese alt der, istedenfor å spørre om så mye faenskap. Jeg gjør det ikke for pengene, sier Lothe.

– Men det er veldig kjekt å ha fans. Jeg har hele spekteret, fra spedbarn til 100-åringer, sier Lothe, som antar at han tar hundrevis av selfier hver dag.

BARNDOMSVENNER: Leif Einar Lothe og Joar Førde har blitt TV-stjerner gjennom «Fjorden Cowboys». Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Lothe ble kjent for det norske folk da TV-serien «Fjorden Cowboys» med ham og makkeren Joar Førde (36) begynte på TV 2 Zebra i 2014. Og «Farmen kjendis» ble med sine opp mot én million TV-seere i snitt, tidenes største suksess på TV 2.

Førde merker også at livet har forandret seg for barndomskompisen.

– Nå lever han i en kjendisboble. Men når du får ham på tomannshånd, er han raskt tilbake til den gode gamle seg, sier han til VG.

