«Lothepus» ble nektet helikopterlanding ved Trolltunga

Leif Einar Lothe (47) fikk ikke lov av kommunen til å ta med seg sine amerikanske venner på fjellformasjonen med helikopter.

I forbindelse med den nye sesongen av «Fjorden Cowboys», skulle Leif Einar Lothe og Joar «Levemann» Førde ta med seg sine nyervervede amerikanske venner på Trolltunga. Da amerikanerne er dårlig til beins blir det vanskelig med gåtur, og planen var å bli fraktet opp i helikopter.

Flimmer Film AS, som produserer serien, søkte derfor kommunen om landingsløyve i nærheten av Trolltunga. Det endte med avslag, skriver Hardanger Folkeblad.

– Ikke noe problem

Det bekrefter også «Lothepus» overfor VG.

– Jeg fikk ikke lov. Det er jo litt dumt. Det er jo kjempereklame for Trolltunga, sier han.

Han sier at kommunens begrunnelse er at det er mange som søker om løyve til å lande i nærheten av Trolltunga. Planen blir derfor å fly over attraksjonen og nyte attraksjonen fra luften.

– Jeg har svelget mange kameler gjennom livet, så det er ikke nye problem, sier reality-stjernen.

Lothe forteller at besøket kommer i anledning Blueshelga i Odda.

Den nye sesongen av «Fjorden Cowboys» er tenkt på luften fra nyåret.

IKKE LØYVE: Leif Einar Lothe og produksjonsselskapet fikk ikke lov til å lande med helikopter ved Trolltunga. Foto: Jørgen Braastad , VG

Sa ja til «Transformers»

Teknisk sjef i Odda kommune, Anton Langeland, forteller at de er svært restriktive med å gi landingsløyve ved Trolltunga. Ifølge ham kommer det mange søknader inn fra filmselskaper verden over.

– Vi har til sammenlignet sagt nei til en Bollywood-film der inne. Så søknaden fra «Fjorden Cowboys» er på en måte ikke så unik i denne sammenhengen, forklarer han til VG.

Som eksempel på hvem som har fått godkjent søknad om landingsløyve, nevner Langeland den seneste «Transformers»-filmen, som i tillegg til Trolltunga er filmet på Preikestolen og i Atlanterhavsveien.

Landeland mener det ikke er størrelse på filmen som avgjør om søknaden blir godkjent eller ei, selv om rekkevidde kan være en faktor.

– Trolltunga er ikke et objekt som trenger den formen for markedsføring gjennom film. Folk kommer fram uansett sier han.

Akkurat hvorfor «Transformers» fikk godkjent sin søknad, husker ikke Langeland på stående fot.