Linni Meister er forlovet

Linni Meister (31) har forlovet seg med kjæresten Niklas Tangen Klein (20).

Frieriet skjedde under en ferietur på det spanske feriestedet Ibiza. Det bekrefter paret til Se og Hør.

– Jeg fikk helt sjokk, sier Linni Meister til bladet.

Ifølge en video på Se og Hør, gikk Niklas Tangen Klein (20) ned på kne med ringen gjemt i en snusboks. Frieriet skjedde på Cotton Beach Club. En svært overrasket Linni sa ja til slutt.

Til VG forteller Klein om tiden før frieriet.

– Jeg var ganske nervøs, sier han.

Videre forteller han at det ikke var noe usikkerhet bak frieriet, og at han ikke var bekymret for å få nei.

– Men jeg var litt redd for at det ikke skulle gå slik jeg hadde ønsket, sier han.

Klein forteller at han har planlagt frieriet i flere måneder. Men paret har foreløpig ikke planlagt noe detaljer om når eller hvordan det fremtidige bryllupet skal være.

– Vi har ikke planlagt noe særlig. Bare snakket litt om noen få ting, så vi har ikke bestemt noe enda, sier Klein.

I fjor april ble det kjent at Meister og hennes daværende forlovede Olav Tvenge (32) avlyste bryllupsplanene, og senere gikk hvert til sitt. TV-profilen ble senere sammen med sin elleve år yngre kjæreste.

Klein fra Romerike var omtalt i VG for to år siden fordi han og de andre guttene på russebussen hans brukte to millioner på feiringen.

VG har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Linni Meister.