«Farmen»-Magnhild mistet lappen: – Dette er katastrofalt

I 103 kilometer i timen i 80-sonen ble Magnhild Vik (44) stoppet av UP. Og med allerede seks prikker på førerkortet røk lappen.

– Jeg skulle kjøre datteren min til en venninne i nabobygda andre påskedag, da jeg ble liggende bak en bil med henger som kjørte i rundt 75 km/t. Jeg bestemte meg for å kjøre forbi, og brukte litt fart for raskt å komme forbi og ikke bli liggende for lenge i motsatt kjørefelt. Og da ble jeg selvfølgelig tatt i laserkontroll, sier «Farmen»-vinneren fra 2014, Magnhild Vik, til VG.

Hendelsen skjedde i Søvika i Innfjorden i Møre og Romsdal, og politiet målte ifølge Vik henne til en fart på 103 km/t.

Fartsgrensen på veien var ifølge Åndalsnes avis, som omtalte hendelsen først, 80 km/t.

– Kan miste livsgrunnlaget



VANT: Bonden fra Innfjorden vant det populære TV-programmet da hun var deltaker i 2014. Foto: Alex Iversen, TV 2

Da politiet stoppet henne forteller Vik at hun fikk beskjed om at hun ikke ville miste lappen på fartsovertredelsen. Men det var før de oppdaget at hun fra før av hadde seks prikker på førerkortet.

– Med ni prikker fikk jeg beskjed om at jeg mister lappen. Men det ville ikke jeg samtykke i. Som yrkessjåfør er jeg helt avhengig av å få kjørt, sier Vik.

– Men det er vel rettferdig at man mister lappen når man kjører for fort gjentatte ganger?

– Ja, det er rettferdig, men jeg tenker at det burde være en forskjell på om man er avhengig av førerkortet for å jobbe eller ikke. Jeg kan miste livsgrunnlaget mitt. Som bonde står våronna nå for tur, og jeg er avhengig av å få kjørt ut gjødsel på jordene. Akkurat nå er det faren min på 78 år som må gjøre den jobben, sier Vik og legger til:

– Hvis jeg skal leie inn noen til å gjøre den jobben jeg vanligvis gjør, så vil det ha store økonomiske konsekvenser for meg.

Frykter at hun må legge ned



Til VG forteller Vik at hun skal forklare seg i retten, før en avgjørelse blir tatt.

Politiet har frist på tre uker til å fremme saken for tingretten.

– Dette er helt katastrofalt for meg. En ting er at jeg er uten lappen nå, men hvis jeg mister lappen over en lengre periode vil det i ytterste konsekvens bety at jeg må legge ned driften, sier Vik, før hun avslutter:

– Jeg sier ikke at dette er min feil. Selvfølgelig er det det. Men ingen er perfekte, og i en forbikjøringen så brukte jeg altså litt mer fart enn jeg skulle. Jeg tror de fleste kjører over fartsgrensen av og til, og jeg hadde uflaks. Det er ikke en unnskyldning for å kjøre for fort, men jeg synes at straffen blir for hard hvis jeg nå mister lappen.