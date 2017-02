«Farmen»-Laila selger halve premien for å finansiere hyttedrømmen

For å kunne realisere den dyre «Farmen»-hytta har Laila Lochert valgt å selge bilen hun vant.

Nordlendingen Laila Lochert vant «Farmen» i fjor og kunne dermed hente med seg premien, en bil og en hytte.

I går hentet Laila Lochert bilen i Harstad, så den ene delen av premien er cashet ut.

Overfor VG tidligere i høst var hun usikker på om hun ville ta premien seg, eller selge den.

– Jeg har veldig lyst på hytta, men det er ekstremt dyrt. Det er en premie med liten skrift, fortalte Lochert den gang.

Tidligere har deltaker Eilev Bjerkerud solgt premien etter han vant «Farmen».

Trenger ikke to biler



I dag avskiltet hun bilen og skal legge den ut for salg i løpet av de nærmeste dagene. Hun har en bil fra før av og vil heller bruke pengene til å sette opp hytta hun vant gjennom «Farmen».

– Jeg velger å selge bilen ene og alene for å finansiere hyttedrømmen. Hva skal jeg uansett med to? sier Laila til VG over telefon.

Hytta «Farmen»-vinneren får kommer som et byggesett, så vinneren må selv betale for tomt og for å sette den opp. Og det er ikke gratis.

Dyrt å bygge «Farmen»-hytta



– Hytta koster rundt en million å sette opp og det er mye penger, men jeg får også mye hjelp, forteller Laila.

Lokale på Sortland har gått sammen om å hjelpe «Farmen»-vinneren så friluftsentusiasten ser nå ut til å få hyttedrømmen oppfylt, uten at det koster skjorta.

Hytta vil hun plassere på Langøya i Vesterålen.

Eilev Bjerkerud som vant Farmen i 2015 fikk hjelp av faren sin for å klare å realisere hyttedrømmen. Han slet også med å få råd til å bygge hytta.

