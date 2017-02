Derfor var ikke Aylar på «Farmen»-finalen

Aylar Lie prioriterte poker-VM fremfor innspillingen av «Farmen kjendis»-finalen.

I kveld sendes finalen av «Farmen kjendis» på TV 2. Som regel bruker alle deltagerne å vende tilbake til gården til den siste innspillinsdagen. Men observante TV-seere la kanskje merke til at Aylar Lie (32) og Tonje Blomseth (22) glimret med sitt fravær.

– Jeg var i Las Vegas da, og deltok på poker-VM. Der og da var det viktigere for meg å være på poker-VM enn på «Farmen kjendis»-finalen, sier Aylar Lie til VG.

Den tidligere glamourmodellen lever i dag av å være profesjonell pokerspiller.

Lie trakk seg fra konkurransen etter å ha vært ei uke på gården. Årsaken var dødsfall i nær familie.

Lie forteller til VG at hun opprinnelig hadde planlagt å få med seg både Farmen-finalen og poker-VM.

– Jeg hadde planlagt å ta et direktefly rett etter innspillingen til Las Vegas. Det var veldig surt at jeg måtte trekke meg den andre uken, siden jeg hadde sett for meg at jeg skulle komme til finaleuken, sier Lie, som vant den første tvekampen mot Kari Jacquesson.

Den andre uken av «Farmen kjendis» valgte både Lie og friluftsbloggeren Tonje Blomseth å trekke seg fra konkurransen. Ifølge TV 2 var dette årsaken til at de to kvinnene ikke var med på innspillingen av finalen.



– Både Aylar og Tonje trakk seg fra Farmen, kjendis, og deltakere som trekker seg blir ikke invitert til finalen, sier TV 2s presseansvarlige for Farmen, Alex Iversen, til VG.

Blomseth var den eneste deltageren som ikke var til stede på finalefesten i Oslo søndag kveld.

