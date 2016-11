Reklamebyrå står bak Joners Listhaug-kritikk

Det var et reklamebyrå og NOAS som stod bak Kristoffer Joners kraftige oppgjør med Sylvi Listhaug på Facebook.

Det bekrefter generalsekretær i NOAS, Ann-Margit Austenå i Kulturnytt i Nyhetsmorgen på NRK P2 tirsdag morgen.

Tirsdag morgen har NOAS fått inn 2,3 millioner kroner som en følge av Joners oppfordring.

Men hun synes ikke det er problematisk at det er NOAS og reklamebyrået Anorak som står bak.

Bakgrunn: Kristoffer Joner til frontalangrep på Listhaug

– Vi ble kontaktet av Anorak som ville gjøre noe gratis for oss. En som jobber der er en venn av Joner - de har snakket sammen. Vi ble spurt om vi ville være formål for en slik melding, sier Austenå.

Hun legger ikke skjul på at dette er helt fantastisk for NOAS - og ikke minst tidspunktet dette kom på.

Les også: Nå mener Listhaug det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan

– Vi har et budsjett på 20 millioner - og stod nå i ferd med å måtte ta farvel med dyktige medarbeidere, sier Austenå.

Mandag kveld skrev VG om Joners innlegg på Facebook hvor han blant annet skrev om Listhaug:

– At en som representerer landet vårt fryder seg over medmenneskers tragedie, er forkastelig.

I innlegget oppfordrer skuespilleren så mange som mulig til å gi et bidrag på hundre kroner til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) for deres arbeid, i Listhaugs navn. Videre skriver Joner at NOAS vil sende ut et personlig takkekort til Listhaug for hver donasjon som kommer inn.