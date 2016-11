Kjetil Rolness utestengt fra Facebook

Artist og skribent Kjetil Rolness er utestengt fra Facebook i tre dager for å ha delt en artikkel fra avisen iTromsø.

Det er forfatter Tom Egeland som på sin Facebook-profil opplyste om utestengelsen, skriver Nettavisen, ifølge NTB.

– Her er det ikke annet å gjøre enn å sukke tungt. Dette er bare dumt, sier Rolness til VG.

Artikkelen som ble delt, var en kåring av tidenes verste platecover. Noen av dem viste bilder av nakne pupper. Siden Rolness allerede hadde en prikk i registeret hos Facebook, etter å ha delt bildet av «napalmjenta» fra Vietnam, er han nå utestengt i tre dager.

– I 2003 ga jeg ut en bok om pornografi på kulturforlaget Aschehoug. Den var illustrert med hardpornografiske bilder som inneholdt alt fra blow jobs til ejakulasjoner. Jeg fikk ingen kommentarer på den, men spoler vi tretten år frem i tid, til i dag, så kan altså ikke verdens største medieformidler godta et uskyldig bilde av en kvinne med naken overkropp med en katt i fanget, sier en noe oppgitt Kjetil Rolness.

Coveret som har falt Facebook tungt for brystet (!) stammer fra Faye Richmondes herostratisk berømte frekkas fra 1957, «My Pussy Belongs To Daddy».

OMSTRIDT: Dette er plateomslaget som Kjetil Rolness straffes for av Facebook med utestengelse i tre dager. Rolness la ikke selv ut bildet, men delte en sak fra iTromsø over verdens verste platecovere der dette albumet var med.

– Bildet er ikke en gang spredt fra min egen maskin, men er en deling av iTromsøs kåring. Så dette er ikke sugd fra egen pupp, spøker Rolness.

– Men Facebook er i ferd med å innføre en sensur på linje med en femti år gammel kristenkonservativ standard - en standard som er akkurat det dette albumet gjorde narr av den gangen. Men denne Facebook-standarden er faktisk noe vi må forholde oss til, dersom vi som Facebook-brukere ikke skal bli sensurert og kastet ut, sier han.

Kjetil Rolness tror ikke den nye utestengelsen vil skape like mye ståhei som da han - og mange andre - ble utstengt etter å ha delt det berømte bildet av «napalmjenta» fra Vietnam-krigen.

– Det var jo et bilde av stor historisk verdi. Her snakker vi om et bilde med nær negativ historisk verdi, sier Rolness.

– Ingen hadde vel spådd av Tante Sofie skulle gjøre et gigantisk comeback, som bestyrer av verdens største kommunikasjonsplattform, skriver Rolness i et innlegg som forfattervennen Tom Egeland har lagt ut for ham.

– Ja, her er Tante Sofie, vår alles store moralpoliti tilbake igjen, sier Rolness til VG.

Utestengelsen hindrer Rolness i å fornye en Facebook-annonse for julekonserten til gruppa Penthouse Playboys, der han er vokalist.

– Vi nærmer oss fem fulle hus, men jeg hadde tenkt å annonsere for de siste ledige plassene i dag. Men nå får jeg altså ikke lov til å gi Facebook penger. Dét er bare én av mange ironier i denne saken.