Facebook-sjef Mark Zuckerberg har blitt pappa for andre gang

«Vi er så glade for å ønske vår datter August velkommen», skriver gründeren i en statusoppdatering på Facebook.

Mandag meddelte Facebook-sjef Mark Zuckerberg at han og kona Priscilla Chan er blitt foreldre for andre gang. Den lille jenta har fått navnet August.

«Vi er så glade for å ønske vår datter August velkommen!», skriver den nybakte tobarnsfaren på sin Facebook-side.

Sammen med statusoppdateringen har Zuckerberg delt et bilde av familien på fire, i tillegg til et brev foreldrene har skrevet til lille datter. Det samme gjorde de da storesøster Maxima ble født i 2015.

«Da skrev vi om hva slags verden vi håpet at hun, og nå du, vil vokse opp i (...). Men heller enn å skrive om å vokse opp, vil vi skrive om barndom», står det i brevet.

«Barndommen er magisk. Du får kun være barn én gang, så ikke bruk barndommen din på å bekymre deg for mye om fremtiden. Du har oss til å gjøre det, og vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at verden blir et bedre sted for deg og alle barn i din generasjon».

Det profilerte paret har ved flere anledningen snakket offentlig om sitt veldedige engasjement.

Etter at parets første datter ble født, lovet Zuckerberg og Chan å gi inntektene fra 99 prosent av Facebook-aksjene til veldedige formål, som å fremme likestilling og helbrede sykdommer.