Espen Eckbo fullførte skirenn i Italia ett år etter ulykken

Startstreken var målet, forteller komikeren.

«Sånn. Kom i mål. Tiden ikke all verdens, ett år for sent. Likevel utrolig fornøyd, etter forholdene. Kanskje ikke stål i ben og armer, men i hvert fall i rygg. Takk til kirurger i Bolzano og på Ullevål, alle fine folk på Sunnaas og fysioterapeut på NIMI. (Og OsloSportslager, for fantastiske ski) # Marcialonga2017»

Dette melder Espen Eckbo på Instagram og Facebook søndag ettermiddag, sammen med et røntgenbilde av ryggen hans – og et laminat fra 2017-utgaven av skiløpet han var på vei til i Italia da ryggen hans brakk i en ulykke i januar 2016.

Espen Eckbo skadet i bilulykke

– Startstreken har vært målet og hver kilometer var en bonus, sier Eckbo til VG.

Han forteller at seedingen fra løpet i 2015 ga ham et startnummer han ikke helt fortjente.

– Så folk raste folk forbi meg fra start og jeg ble snart hentet inn av bestemødre med dobbelt så høyt startnummer som meg. Heldigvis trives jeg blant eldre, så det har på alle måter vært en fin opplevelse.



Ett år tilbake var Eckbo i Italia på vei til det populære skirennet Marcialonga sammen med to andre nordmenn.

Bilen de satt i ble havnet i en front-mot-front-kollisjon i en tunnel i Nord-Italia.

Eckbo ble i all hast fraktet med luftambulanse til Bolzano-sykehuset. Han ble operert to ganger.

Espen Eckbo operert på nytt



I september fortalte Eckbo at opplevelsen hadde gitt ham noe mer alvor i bagasjen, og en anledning til å tenke litt nytt.

Nå ser han fremover.

– Herved erklærer jeg sagaen om min ulykke for avsluttet. Må vel kalles happy ending, sier han.