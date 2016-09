Sammenlignet Donald Trump med Hitler under Emmy-utdelingen

Kritikken mot Donald Trump lot ikke vente på seg under nattens prisutdeling. Regissør Jill Soloway omtalte blant annet presidentkandidaten som «et monster».

Natt til mandag ble det satt to nye rekorder under årets Emmy Awards i Los Angeles.

Den prestisjefylte utdelingen er viden kjent for å hedre den amerikanske TV-industrien, hvor det er høy faktor av både glitter og glam.

Med et enormt presseoppbud fra hele verden bruker også flere av stjernene arrangementet som en plattform hva gjelder overraskende taler og utspill – både på og utenfor scenen.

– Arvtager etter Hitler

Én av dem som har skapt store overskrifter i løpet av natten er komiker og skaperen av TV-serien «Transparent», Jill Soloway.

Foruten takketalen hun holdt etter å ha mottatt en Emmy-pris for beste regi av komiserie, brukte Soloway også anledningen til å sammenligne republikanernes presidentkandidat Donald Trump, med Adolf Hitler.

– Han er en av de farligste monstrene som finnes. Jeg vil bruke enhver sjanse til å kalle ham en arvtager etter Hitler, forklarte hun til pressen, ifølge The Telegraph.

Trump har fått stor oppmerksomhet for sine mange kontroversielle uttalelser, og Soloway var bare en av flere som gikk hardt ut mot presidentkandidaten under utdelingen.

Selv mener hun sammenligningen kan rettferdiggjøres fordi «Trump, i likhet med Hitler ønsker å skape klasseskiller».

– Han kaller kvinner for griser, dersom de ikke ligner på skjønnhetsdronninger. Han beskylder muslimer og meksikanere for våre problemer, og i tillegg gjør han narr av handikappede, sa hun, ifølge Fox News.

Tok et oppgjør

Trump har tidligere uttalt at han vil bygge en mur mot Mexico, som Mexico også skulle betale for. Han har også harselert med en handikappet journalist, bedt Russland om å hacke USA og ytret et ønske om å endre amerikansk lov for å åpne for å torturere terrorister, og drepe familiene deres.

Selv fikk Soloway støtte fra blant andre skuespiller Jeffrey Michael Tambor, som delte av de samme tankene på den røde løperen.

Sistnevnte, som vant pris for rollen som transseksuell i «Transparent», valgte i sin takketale å snakke om hvordan bransjen bør ta et oppgjør med seg selv.

Han mener at agenter og produsenter bør ansette flere transseksuelle skuespillere, og gi dem et ansikt utad.

– Vær så snill å gi transseksuelle talenter en sjanse. Gi dem muligheten til å komme på audition. Gi dem en historie, sa Tambor, ifølge The Guardian.

Hedret døde familiemedlemmer

Andre taler som har preget nattens prisutdeling, kom blant andre fra Julia Louis-Dreyfus, som ble den første som har vunnet pris for beste kvinnelige hovedrolle innen komiserie – fem år på rad.

Ifølge Rolling Stone, holdt skuespilleren en emosjonell tale til publikum da hun mottok prisen. Emmy-statuetten dediserte Louis-Dreyfus til sin egen far som gikk bort fredag.

– Jeg ønsker å dedisere prisen til min far, Willie Louis-Dreyfus, som gikk bort fredag. Jeg er så glad for at han likte «Veep», fordi hans mening var den som virkelig betydde noe. Tusen takk, sa den tydelig rørte skuespilleren.

I likhet med Louis-Dreyfus valgte komiker prisvinner Patton Oswalt å hedre sin avdøde kone Michelle McNamara, som tidligere i år døde brått i parets hjem.

– Jeg ønsker å dele denne prisen med to personer. En av dem er min datter Alice, som venter på meg hjemme. Den andre venter et annet sted – håper jeg, sa Oswalt fra scenen, ifølge New York Daily News.